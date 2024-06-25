La FDA ordena retirar miles de latas de café de tiendas de EEUU por riesgo de botulismo

Video ¿Por qué ordenan retirar cientos de latas de café de tiendas de EEUU? Te explicamos la razón

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ordenó retirar todos los productos de café enlatados de la empresa Snapchil ante el riesgo de que estén contaminados con una toxina potencialmente mortal.

La FDA dijo en un comunicado que los productos de esta compañía productora de café, con sede en Wisconsin, podrían estar contaminados con la toxina Clostridium botulinum, que ocasiona el botulismo.

Este padecimiento es una forma de intoxicación por alimentos que puede ser mortal, de acuerdo con la FDA.

Los síntomas del botulismo son debilidad general, mareos, visión borrosa y dificultad para hablar o tragar. También podría presentarse dificultad para respirar y debilidad muscular y distensión abdominal.

“Las personas que experimenten estos problemas deben buscar atención médica inmediata”, dijo la FDA.

Hasta el momento, no se han reportado casos de esta enfermedad y la empresa tampoco ha informado de personas intoxicadas por sus productos, dijo la agencia federal.

La FDA tomó esta decisión tras notificar a la empresa que no había hecho su reporte de producción, como lo establecen las reglas federales. La agencia consideró que su procesamiento actual podría conducir al crecimiento y producción de la toxina mortal.

“Los productos fueron distribuidos a nivel nacional a través de varios tostadores de café y tiendas de autoservicio, así como por ventas por internet directamente hechas por Snapchill”, dijo la agencia.

Piden destruir productos

La FDA pidió a los consumidores que hayan adquirido alguno de los productos de Snapchill que los destruyan o los devuelvan a las tiendas.

“Snapchill ofrecerá reembolsos por cualquiera de estos productos, con la correspondiente prueba de compra incluyendo una fotografía de los productos antes de que sean destruidos”, dijo la FDA.

Puede consultar aquí la lista completa de marcas y productos afectados por esta advertencia sanitaria de la FDA.

