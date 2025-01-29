Se acabó la espera: CVS anuncia que los clientes podrán abrir aparadores con una app

Video Farmacias entregan registros médicos de clientes a la policía sin una orden judicial, según investigación

La cadena de farmacias CVS anunció que una nueva aplicación móvil permitirá a sus clientes abrir los aparadores con candados a prueba de robos, informó la empresa.

La aplicación, llamada CVS Health, cuenta con distintas funciones, entre las cuales está la de desbloquear los candados de las vitrinas contra robos, dijo Tara Burke al diario The New York Times.

PUBLICIDAD

Esa función está disponible en una primera fase en algunas tiendas de Nueva York, donde fueron colocados candados inteligentes que pueden abrir con la aplicación. La función luego será ampliada a 10 tiendas más en la costa oeste del país. La cadena operan más de 9,000 sucursales en el país.

“Es un ejemplo de cómo estamos aplicando la tecnología como posible solución a una queja común de un cliente”, dijo Burke.

Los aparadores con candado fueron implementados en tiendas minoristas de Estados Unidos ante una alza en los robos a nivel nacional. Farmacias como Walgreens y CVS aplicaron las medidas para combatir esos hurtos.

Sin embargo, la utilización de ese tipo de vitrinas con cerrojos también resultó en quejas de los clientes por las demoras de los trabajadores en abrirlas para obtener los productos.

Las otras funciones de la aplicación móvil CVS Health

En un comunicado este martes, la cadena de farmacias dijo que la aplicación CVS Health además permitirá a los usuarios programar citas para vacunación y para la administración de recetas.

“CVS Health continuará agregando nuevas capacidades y características de la aplicación este año que harán que sea aún más conveniente, asequible y sencillo para los consumidores acceder a la atención que necesitan”, dijo la empresa.

Además, la aplicación tendrá funciones operadas con Inteligencia Artificial (IA) para verificar las recargas de recetas y el estatus de sus pedidos.

"La aplicación es el consejero de salud y la guía para todos los consumidores", dijo Tony Ambrozie, vicepresidente senior y director digital y tecnología de CVS. "Con 60 millones de clientes digitales, estamos entusiasmados de seguir innovando y llevar a nuestros clientes las mejores capacidades de su clase y las primeras en la industria".

PUBLICIDAD

Mira también: