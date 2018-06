Le recetaron medicamentos para abortar y Walgreens se los negó por creencias religiosas

"Cada semana fui para mi ultrasonido orando ver progresos y escuchar el sonido del pequeño corazón. Desafortunadamente el desarrollo (del feto) no estaba produciéndose y mi cuerpo estaba lentamente preparándose para una pérdida. Mi doctor me dio dos opciones: D&C (dilatación y curetaje) o una prescripción que ayudaría a inducir el sangramiento y pérdida en la tranquilidad de mi hogar", escribió Nicole Mone Arteaga.

En declaraciones a la cadena de televisión CNN la paciente afectada dijo: "No podía controlar el hecho de que mi cuerpo no iba a apoyar este embarazo. Y quería este bebé. No podía controlar lo que estaba haciendo mi cuerpo y estaba tratando de tomar una decisión y esta persona me estaba negando eso y haciendo esa elección por mí".