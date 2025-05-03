La antigua profecía que afirma que la muerte de Francisco marca el fin del mundo (y los que dicen que es un invento)

Video Cronología del funeral del papa Francisco: así fue el último adiós al pontífice en el Vaticano

El reciente fallecimiento del papa Francisco ha desatado todo tipo de reacciones alrededor del mundo, desde quienes lo veneraban y quienes lo criticaban por su visión progresista.

Pero en algunos círculos ha resurgido una vieja teoría basada en un documento que fue descubierto en los archivos de Roma en 1590 llamado la “Profecía de San Malaquías”.

El documento, también llamado “La Profecía de los Papas”, ha sido atribuido a San Malaquías, quien fue arzobispo de Armagh, Irlanda, en el siglo XII.

De acuerdo a las versiones que sí lo consideran un documento verídico, el prelado habría escrito una lista de los Papas que habrían de ocupar el cargo desde 1143 hasta el final de los tiempos.

La lista está compuesta por 112 lemas enigmáticos para describir a cada uno de los Papas desde ese año hasta el Papa número 112, que sería Francisco.

La frase que le corresponde al último Papa de la lista es la de “Pedro Romano”, pero hay quienes sostienen que es difícil vincular su contenido al fallecido pontífice bonaerense.

¿Qué dijo San Malaquías de cada uno de los 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica?

De acuerdo a las teorías sobre la supuesta profecía, el documento habría sido escrito luego de que San Malaquías recibiera una revelación de forma privada durante una visita a Roma alrededor de 1139, de acuerdo con la Enciclopedia Católica.

“Mientras estaba en Roma, recibió la extraña visión del futuro en la que se desplegó ante su mente la larga lista de ilustres pontífices que iban a gobernar la Iglesia hasta el final de los tiempos”, dice la enciclopedia.

El documento escrito por San Malaquías habría sido luego entregado por él mismo al papa Inocencio II para “consolarlo en medio de sus tribulaciones”.

“El documento permaneció desconocido en los Archivos Romanos hasta su descubrimiento en 1590”, dice la enciclopedia.

Por décadas la profecía ha desatado todo tipo de especulaciones, particularmente después del fallecimiento de los papas.

Por qué algunos piensan que la “Profecía de los Papas” no es más que un documento falso

Aunque hay quienes sí le dan credibilidad al antiguo documento, expertos sostienen que la supuesta profecía no es más que un montón de inventos.

El sacerdote episcopal James Weiss, también profesor de historia de la iglesia en el Boston Colleg, está entre quienes no creen en la veracidad del documento.

"Las profecías (del documento) son una falsificación", dijo al diario USA Today.

Para Weiss, las supuestas profecías y los lemas atribuidos a los papas entre 1580 y 1590 son precisas al describir a los papas porque seguramente el documento fue inventado en ese entonces, cuando supuestamente fue descubierto.

Un artículo difundido por la Agencia Católica de Noticias (CNA en inglés) sostiene que uno de los elementos que ha sido utilizado para poner en duda la veracidad del documento es que habría permanecido oculto por 447 años.

“Si bien el hecho de que no se mencione el documento en los cientos de años entre los tiempos de su composición reportada y su redescubrimiento no prueba que sea falso, arroja una duda significativa sobre su autenticidad”, dice el reporte.

De acuerdo con el artículo, las dudas sobre la autenticidad del documento están principalmente basadas en que los lemas utilizados para describir a los papas desde 1143, cuando comienza la lista, hasta 1590 son muy precisas para vincularlas a los prelados.

Pero después de ese año se vuelve difícil conectar los lemas a los papas subsiguientes.

Por ejemplo, mientras que la frase en latín “Ex castro Tiberis”, que significa “De un castillo en el Tíber”, es muy precisa para vincularla al papa Celestino II, que nació en Citta di Castello, cerca del río Tíber, otras frases posteriores a 1590 son muy generales. Celestino II gobernó la Iglesia Católica entre 1143 a 1144.

La frase que sería atribuida al papa Francisco, por ejemplo, “Pedro Romano”, no parece tener ninguna relación con él, porque su nombre era Jorge Mario Bergoglio y nació en Argentina.

“No hay ninguna razón convincente para creer que Pedro el Romano sea el Papa Francisco”, dice el reporte de CNA.

Además, el artículo de CNA destaca que cualquier profecía que pretenda indicar algún indicio sobre el final de los tiempos iría en contra de los mismos preceptos bíblicos. El artículo cita un versículo bíblico donde Jesús dijo que nadie podría predecir con certeza el final de los tiempos.

