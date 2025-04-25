Así fue el cierre del féretro del papa Francisco tras el paso de más de 250,000 fieles por la capilla ardiente

Unas 250,000 personas presentaron sus respetos ante el féretro del papa Francisco durante los tres días de capilla ardiente en la basílica de San Pedro, que terminaron este viernes previo al funeral.

PUBLICIDAD

El féretro del primer papa latinoamericano fue cerrado en una ceremonia privada encabezada por el cardenal camarlengo, Kevin Farrell: tapó su rostro con un velo de seda blanca, le roció agua bendita y depositó una bolsa con monedas y medallas acuñadas durante su pontificado.

El cardenal camarlengo Kevin Farrell tapó su rostro con un velo de seda blanca, le roció agua bendita y depositó una bolsa con monedas y medallas acuñadas durante su pontificado. (Foto: Vatican Media) Imagen Foto: Vatican Media

Leyó igualmente el Rogito, una especie de obituario oficial que también se deposita en el ataúd dentro de un tubo metálico. "Fue un pastor sencillo y muy amado", reza el de Francisco.

Su rostro nunca más será visto. Los últimos que lo vieron fueron los 250,000 fieles que asistieron a San Pedro entre miércoles y viernes , en jornadas que llegaron a prolongarse hasta bien entrada la madrugada.

El rostro de Francisco nunca más será visto. Los últimos que lo vieron fueron los 250,000 fieles que asistieron a San Pedro entre miércoles y viernes, en jornadas que llegaron a prolongarse hasta bien entrada la madrugada. (Foto: Vatican Media) Imagen Vatican Media

La capilla ardiente de su predecesor, Benedicto XVI, congregó a 195,000 personas en 2022.

"Él hubiera querido vernos así, alegres", dijo a la AFP Mónica Penagos, una colombiana de 61 años residenciada en Italia. "La verdad es que lo lloré mucho, era mi viejito hermoso, era nuestro papa, el papa de los migrantes".

El cuerpo del papa Francisco descansa en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el viernes 25 de abril de 2025, donde permaneció tres días en capilla ardiente. (Foto AP/Domenico Stinellis) Imagen Domenico Stinellis/AP

Jefes de Estado

y monarcas estarán en el funeral de Francisco

Más de 50 jefes de Estado electos y diez monarcas en ejercicio confirmaron su asistencia a la misa funeral que tendrá lugar en la plaza de San Pedro el sábado.

El cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrel (derecha) rocía con agua bendita el cuerpo del difunto papa Francisco antes de cerrar su féretro en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el viernes 25 de abril de 2025. (Vatican Media vía AP) Imagen AP

La plaza reabrirá a las 5:30 horas de Roma para acoger a las cerca de 200,000 personas que buscarán despedirse del pontífice.

La gente espera en la Plaza de San Pedro para rendir homenaje al difunto papa Francisco, quien yace en la Basílica de San Pedro para su último día en el Vaticano, el viernes 25 de abril de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru) Imagen Andreea Alexandru/AP

Entre los asistentes confirmados están los presidentes Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, que llegó a Roma el viernes por la noche, en su primer viaje al extranjero desde su regreso al poder.

Trump y su esposa Melania aterrizaron en el aeropuerto Leonardo da Vinci de la capital italiana, informó un periodista de AFP que viajó con el republicano a bordo del Air Force One.

Entre los asistentes figura también el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien ya visitó la capilla ardiente.

PUBLICIDAD

Las delegaciones oficiales ocuparán el lado derecho mirando hacia la basílica. En primera fila, estará Milei por presidir el país de donde es Bergoglio, y el italiano Sergio Mattarella.

Le siguen los monarcas, como el rey español, Felipe VI, y el resto de presidentes por orden alfabético en francés.

Las autoridades estiman que decenas de miles de personas seguirán la ceremonia a través de pantallas gigantes colocadas en las cercanías de San Pedro y luego el recorrido de los restos mortales.

Francisco será enterrado en basílica de Santa María la Mayor de Roma

El entierro de Francisco será el mismo sábado en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903.

Tras la misa en el Vaticano, el cortejo fúnebre recorrerá las calles de Roma hasta su última morada, pasando por frente a monumentos icónicos como el Coliseo.

Su tumba fue hecha a imagen de la sencillez que pregonó en sus 12 años de pontificado: de mármol y con "Franciscus" como única inscripción. Una reproducción de la cruz pectoral que llevaba el papa en vida acompañará el conjunto.

Las autoridades italianas impusieron una zona de exclusión aérea sobre Roma y desplegaron unidades antidrones con sistemas de inhibición de señales para prevenir cualquier actividad sospechosa.

Varios aviones de combate están en alerta para intervenir y los helicópteros policiales sobrevuelan el centro histórico de la ciudad. Se desplegaron francotiradores en los tejados de la Via della Conciliazione, que conduce a la plaza San Pedro, y en la cercana colina del Janículo.

PUBLICIDAD

No hay fecha aún para el cónclave que elegirá el nuevo Papa

El papa que llegó "del fin del mundo" encabezó la Iglesia católica desde 2013 con un pontificado reformista, que le valió críticas del sector más conservador.

El Vaticano descartó por ahora anunciar la fecha del cónclave que elegirá al próximo líder espiritual de 1,400 millones de católicos en el mundo.

"Nos sentimos muy pequeños. Debemos tomar decisiones para toda la Iglesia, recen por nosotros", dijo el cardenal luxemburgués Jean-Claude Hollerich. El jesuita dijo afrontar la elección "con una cierta aprensión" pero también con "gran esperanza".

El cónclave debe celebrarse en la emblemática Capilla Sixtina en un plazo de entre 15 y 20 días tras la muerte del sumo pontífice, o antes, si los cardenales lo deciden.

Más de dos tercios de los 135 purpurados que podrán votar fueron nombrados por el difunto papa.

Con información de AFP.

Mira también: