En EEUU se cree abrumadoramente más en los ángeles que en el diablo

Los ángeles en la Biblia cumplen las órdenes de Dios y la violencia angelical es sólo una parte de su descripción laboral, según Esther Hamori, autora del libro no publicado "God's Monsters: Vengeful Spirits, Deadly Angels, Hybrid Creatures, and Divine Hitmen of the Bible" (Los monstruos de Dios: Espíritus vengativos, ángeles mortales, criaturas híbridas y sicarios divinos de la Biblia).