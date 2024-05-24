Muere Morgan Spurlock, el hombre que comió únicamente McDonald's por 30 días para mostrar los efectos de la "comida chatarra"

El documentalista nominado al Oscar Morgan Spurlock, quien causó conmoción al alimentarse únicamente de McDonald’s durante un mes para exponer los peligros de la comida rápida, murió a los 53 años, víctima de cáncer.

Spurlock, cuyo documental “Super Size Me” generó controversia en el 2004, falleció el jueves en Nueva York.

“Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”, dijo su hermano Craig Spurlock en un comunicado emitido este viernes.

Morgan Spurlock e

xpuso los efectos nocivos de la comida rápida

El fallecido documentalista fue nominado a un Premio de la Academia en el 2004 por “Super Size Me”. En el filme, Spurlock narró los efectos perjudiciales de la comida rápida.

Al alimentarse solo de ese tipo de alimentos durante un mes, subió alrededor de 25 libras (11 kilos), aumentó su colesterol y perdió su deseo sexual.

“Todo es más grande en Estados Unidos”, dijo en la película. “Tenemos los autos más grandes, las casas más grandes, las empresas más grandes, la comida más grande y, finalmente, la gente más grande”.

En una escena del documental, Spurlock mostraba a niños una foto de George Washington y ninguno reconoció al Padre Fundador de la Patria. Pero todos conocían a las mascotas de Wendy’s y McDonald’s.

En el 2019, dirigió “Super Size Me 2: Holy Chicken!”, en el cual se centró en los criadores de pollos atrapados en el sistema financiero y el intento de las cadenas de comida rápida de engañar a los clientes para que piensen que están comiendo más sano.

“Estamos en un momento increíble de la historia desde el punto de vista del consumidor, en el que los consumidores están empezando a tener cada vez más poder”, dijo a la agencia AP en 2019. “No se trata de ganancias para los accionistas. Se trata de ganancias para los consumidores”.

Spurlock era un cineasta excéntrico que se inclinaba hacia lo bizarro y ridículo. Sus toques estilísticos incluían gráficos enérgicos y música divertida, mezclando un estilo de narración frente a la cámara similar al de Michael Moore, pero con su propio sentido del humor y patetismo.

Desde que expuso las industrias de la comida rápida y el pollo, hubo una explosión en los restaurantes que enfatizaban la frescura, los métodos artesanales, la bondad de la granja a la mesa y los ingredientes de origen ético. Pero nutricionalmente no ha cambiado mucho.

“Ha habido un cambio masivo y la gente me dice: ‘Entonces, ¿la comida se ha vuelto más saludable?’ Y yo digo: ‘Bueno, el marketing sí que lo ha hecho’”, dijo a la AP en 2019.

No toda su obra tenía que ver con la comida. Spurlock hizo documentales sobre la banda de chicos One Direction y los geeks (súperentusiastas) y fans en la Comic-Con. Una de sus películas se centró en la vida en la cárcel del condado de Henrico, en Virginia.

Con “Where in the World Is Osama Bin Laden?” de 2008. Spurlock emprendió una búsqueda global para encontrar al líder de Al Qaeda, quien fue asesinado en 2011. En “POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold” (“La historia más grande jamás vendida”), Spurlock abordó cuestiones de colocación de productos, marketing y publicidad.

Polémica por movimiento #MeToo

“Super Size Me 2: Holy Chicken!” iba a estrenarse en el Festival de Cine de Sundance en 2017, pero fue archivada en el apogeo del movimiento #MeToo cuando Spurlock detalló su propio historial de conducta sexual inapropiada.

Confesó que había sido acusado de violación mientras estaba en la universidad y que había resuelto un caso de acoso sexual con una asistente. También admitió haber engañado a numerosas parejas. “Soy parte del problema”, escribió.

Spurlock creció en Beckley, Virginia Occidental. Su madre era una profesora de inglés. Le sobreviven sus hijos Laken y Kallen, su madre Phyllis Spurlock, su padre Ben, sus hermanos Craig y Barry; y sus exesposas Alexandra Jamieson y Sara Bernstein, madres de sus hijos.