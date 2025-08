Por qué el cuerpo de John McAfee, el creador del antivirus, pasó más de dos años en una morgue

Su última pareja inició un proceso judicial

No fue hasta septiembre de este año cuando la justicia española concluyó la investigación. Todas las pesquisas apuntaban en la misma dirección: el empresario se quitó la vida estando en prisión. "No hay indicios de nada distinto a una muerte de origen suicida, nada en absoluto", concluyó la Audiencia de Barcelona el pasado mes de septiembre, tal y como publicó El País .

Detenido en el aeropuerto de Barcelona

La Justicia de EEUU también constató que el empresario ganó dinero vendiendo los derechos de su vida para un documental. El fundador de la conocida marca de antivirus fue el protagonista de una pieza audiovisual titulada 'Running with the Devil: The Wild World of John McAfee', en la que él es el protagonista y donde se hace un repaso por su vida.