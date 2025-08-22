Trump anuncia que Intel aceptó ceder el 10% de sus acciones al gobierno tras un inusual acuerdo

Donald Trump anunció este viernes que el fabricante de semiconductores Intel aceptó ceder el 10% de sus acciones al gobierno estadounidense, un acuerdo inusual que rompe con las líneas tradicionales que separan el sector público y el sector privado en Estados Unidos.

“Dije: ‘creo que deberían entregarnos el 10% de su compañía’”, declaró Trump a los reporteros, en referencia a una reunión que tuvo con ejecutivos de Intel la semana pasada.

“Les dije: ‘creo que sería bueno que EEUU fuera su socio’... ellos han aceptado hacerlo y pienso que es un gran acuerdo para ellos”, agregó el presidente tan solo un par de semanas después de que describiera al director ejecutivo de Intel como un líder conflictivo e incompetente para el cargo.

Horas más tarde, Intel confirmó el pacto a través de un comunicado.

“Según los términos del acuerdo, el gobierno de EEUU realizará una inversión de $8,900 millones en acciones ordinarias de Intel, lo que refleja la confianza que el gobierno tiene en Intel para impulsar las prioridades nacionales clave y el papel de importancia crítica que la empresa desempeña en la expansión de la industria nacional de semiconductores”, se lee el documento.

El gobierno recibirá 433,3 millones de acciones ordinarias, lo que representa una participación del 9,9% en la empresa. El acuerdo no implicaría que el gobierno tuviera derechos de voto ni un puesto en la junta directiva del grupo.

¿En qué consiste el acuerdo entre Intel y el gobierno de Trump?

La inversión del gobierno estará financiada en parte por $5,700 millones en subvenciones concedidas pero aún no pagadas en virtud de la Ley CHIPS, destinada a fomentar el establecimiento de toda la cadena de valor de chips y semiconductores en el país.

Los otros $3,200 millones provienen de una subvención concedida a la empresa como parte del programa Secure Enclave.

La inversión de $8,900 millones se sumaría a los $2.200 millones en subvenciones CHIPS que Intel ya ha recibido, lo que eleva el monto total a $11,100 millones, añadió la empresa.

El secretario de Comercio Howard Lutnick felicitó al CEO de la compañía por aceptar el convenio.

"Estados Unidos de América posee ahora el 10% de Intel, una de nuestras grandes empresas tecnológicas estadounidenses… Gracias al CEO de Intel Lip-Bu Tan por lograr un acuerdo que es justo para Intel y justo para el pueblo estadounidense", escribió en redes sociales.

Senador republicano califica el acuerdo de socialismo

Mientras que el gobierno de Trump ve esta intervención como un paso necesario para asegurar liderazgo tecnológico, el senador Rand Paul calificó la medida como “socialismo”.

“Si el socialismo es que el gobierno sea dueño de los medios de producción, ¿que el gobierno (de Trump) sea dueño de parte de Intel no sería un paso hacia el socialismo? Terrible idea”, escribió el senador de Kentucky en redes sociales.

El convenio se da en un momento en que la compañía enfrenta una fuerte presión de sus competidores asiáticos. El fabricante de chips de Silicon Valley, que atraviesa tiempos difíciles, tiene una capitalización de mercado de poco más de $100,000 millones.

Intel es una de las empresas más emblemáticas de Silicon Valley, pero su éxito se ha visto eclipsado por los gigantes asiáticos TSMC y Samsung, que dominan el mercado de semiconductores.

Las presiones de Trump sobre Intel

A principios de agosto, Trump atacó a Lip-Bu Tan, acusándolo de "enfrentar un grave conflicto de intereses" y exigiéndole su "dimisión inmediata".

La exigencia del presidente fue provocada por informes que planteaban preocupaciones de seguridad nacional sobre las inversiones pasadas de Tan en empresas tecnológicas chinas cuando era inversor de capital riesgo.

Poco después, Trump lo recibió en la Casa Blanca el 11 de agosto, en una reunión que el presidente estadounidense calificó de "muy interesante".

"Entró queriendo conservar su puesto y acabó dándonos $10,000 millones para Estados Unidos. Así que tomamos "10,000 millones", dijo Trump este viernes.

¿Por qué Trump busca que el gobierno de EEUU tenga una participación en Intel?

En su segundo mandato, Trump ha estado aprovechando su poder para reprogramar las operaciones de las principales empresas de chips informáticos.

El gobierno está exigiendo a Nvidia y Advanced Micro Devices, dos empresas cuyos chips están ayudando a impulsar a la inteligencia artificial, que paguen una comisión del 15% sobre sus ventas de chips en China a cambio de licencias de exportación.

El interés de Trump por Intel se debe también a su deseo de impulsar la producción de chips en EEUU, que ha sido uno de los focos de la guerra comercial que ha librado en todo el mundo.

Al disminuir la dependencia del país de los chips fabricados en el extranjero, el presidente cree que el país estará mejor posicionado para mantener su ventaja tecnológica sobre China en la carrera por crear inteligencia artificial.

