Trump firma orden para eliminar lo que considera "ideología impropia y antiestadounidense" de los museos Smithsonian

Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que amenaza con dejar de financiar programas de la institución Smithsonian, por considerar que promueve un "adoctrinamiento ideológico" y una "ideología inapropiada, divisiva y antiestadounidense".

La orden, titulada ‘Restaurar la verdad y la cordura en la historia de Estados Unidos’, apunta a una serie de ejemplos de lo que también denomina "ideología corrosiva".

Según el presidente, ha habido un esfuerzo “concertado y generalizado” durante la última década para reescribir la historia estadounidense reemplazando “hechos objetivos” con una “narrativa distorsionada impulsada por la ideología en lugar de la verdad”.

Por ello, Trump firmó esta orden que pone al vicepresidente JD Vance a cargo de la tarea de eliminar esta supuesta ideología de Smithsonian, incluyendo sus museos, centros educativos y de investigación y el Zoológico Nacional.

La orden menciona específicamente al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana y al Museo de Historia de la Mujer, que está aún en construcción, por "celebrar las hazañas de atletas masculinos que participan en deportes femeninos".

Según Trump, Smithsonian ha presentado en los últimos años "los valores estadounidenses y occidentales como intrínsecamente perjudiciales y opresivos".

“Los museos en la capital de nuestra nación deberían ser lugares donde los individuos vayan a aprender, no a ser sometidos a adoctrinamiento ideológico o narrativas divisivas que distorsionan nuestra historia compartida”, se lee en la orden.

El decreto prohíbe además futuras inversiones en programas que "degraden los valores estadounidenses compartidos, dividan a los estadounidenses por motivos de raza o promuevan programas o ideologías incompatibles con la ley y la política federal".

La Institución Smithsonian es el complejo de museos, educación e investigación más grande del mundo. Consiste en 21 museos y el Zoológico Nacional. Once museos están ubicados a lo largo del National Mall en Washington.

La institución fue establecida con fondos de James Smithson, un científico británico que dejó su patrimonio a EEUU para fundar “en Washington, bajo el nombre de la Institución Smithsonian, un establecimiento para el aumento y difusión del conocimiento”.

