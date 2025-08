Qué busca Trump con su escalada contra las universidades, según un experto

Ahora, la Casa Blanca dice que todo fue un gran malentendido, que la carta era "no autorizada" y que fue culpa de Harvard por no reconocer el error. En lugar de "coger el teléfono (...) Harvard hizo una campaña de victimización", dijo un estratega de políticas senior de Trump al diario The New York Times. No importa, como señaló Harvard, que la carta fue firmada por tres funcionarios federales e impresa en papel con membrete oficial.