Trump extiende su cruzada arancelaria al cine: anuncia un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero y exhibidas en EEUU

Trump anuncia aranceles del 100% a películas hechas fuera de EEUU: lo que se sabe

El presidente Donald Trump ha abierto un nuevo frente en su guerra arancelaria, apuntando a las películas hechas fuera de Estados Unidos.

El mandatario publicó el domingo en su plataforma Truth Social que ha autorizado al Departamento de Comercio y a la Oficina del representante comercial de Estados Unidos imponer un arancel del 100% "a cualquier y todas las películas que entren a nuestro país y que sean producidas en tierras extranjeras".

“La industria cinematográfica en Estados Unidos está muriendo rápidamente”, escribió, quejándose de que otros países "están ofreciendo todo tipo de incentivos para atraer" a cineastas y estudios. "Este es un esfuerzo concertado por otras naciones y, por lo tanto, una amenaza a la seguridad nacional. ¡Es, además de todo esto, mensajería y propaganda!".

De momento se desconoce cómo podría implementarse un arancel de este tipo sobre producciones internacionales. Trump no mencionó a las series de televisión, un sector cada vez más popular y rentable para la industria audiovisual.

Es común que tanto películas grandes como pequeñas incluyan producción en Estados Unidos y en otros países. Cintas de gran presupuesto como la próxima 'Mission: Impossible – The Final Reckoning', por ejemplo, se graban en distintas partes del mundo.

Trump ha expresado durante años su preocupación por el traslado de la producción cinematográfica al extranjero.

Poco antes de asumir el cargo, anunció que había elegido a los actores Mel Gibson, Jon Voight y Sylvester Stallone para fungir como "embajadores especiales" ante Hollywood para que “¡regrese más grande, mejor y más fuerte que nunca!”.

Aunque los aranceles tienen como objetivo llevar a los consumidores hacia productos estadounidenses, en los cines las películas producidas en Estados Unidos dominan por amplio margen el mercado nacional.

Los datos de la Motion Picture Association (MPA, por sus iniciales en inglés) muestran lo mucho que las exportaciones de Hollywood han dominado los cines. Según la MPA, las películas estadounidenses produjeron 22,600 millones de dólares en exportaciones y un superávit comercial de 15,300 millones de dólares en 2023.

La guerra comercial EEUU-China se extiende a la gran pantalla

China, el principal objetivo de la cruzada arancelaria de Trump, había anunciado a principios de abril que reduciría "moderadamente" la cantidad de películas estadounidenses difundidas oficialmente en su territorio como una de sus respuestas a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus productos, que llegan al 145%.

Pekín limita, a través de un sistema de cuotas, el número de películas extranjeras difundidas en sus cines.

Una reducción en el acceso a este mercado, que para la industria cinematográfica es el segundo más grande del mundo detrás de Estados Unidos, podría afectar los ingresos de los estudios de Hollywood.



China ha incrementado su producción cinematográfica nacional, culminando con el éxito animado 'Ne Zha 2', el cual recaudó más de 2,000 millones de dólares este año. Pero casi la totalidad de sus ventas provinieron de China continental. En América del Norte recaudó apenas 20.9 millones de dólares.

El auge de las películas rodadas en el extranjero

Los programas de incentivos han influido durante años en el lugar en donde se filman las películas, lo que ha hecho que cada vez se graben menos películas en California y más en otros estados y países con incentivos fiscales favorables, como Canadá y Reino Unido.

La producción de cine y televisión en Estados Unidos ha tenido que librar varios obstáculos en los últimos años, con contratiempos como la pandemia las huelgas de los gremios de Hollywood de 2023 y los recientes incendios forestales en el área de Los Ángeles. La producción total en Estados Unidos disminuyó un 26% el año pasado en comparación con 2021, según datos de ProdPro, una firma que rastrea las producciones.

La encuesta entre ejecutivos que realiza el grupo cada año, en la que preguntó sobre los lugares predilectos para filmar, no reveló ningún punto dentro de Estados Unidos en los primeros cinco lugares, según el Hollywood Reporter. Toronto, Reino Unido, Vancouver, Europa Central y Australia ocuparon los primeros lugares, con California en sexto lugar, Georgia en el séptimo, Nueva Jersey en el octavo y Nueva York en el noveno.

El problema es especialmente grave en California. En el área metropolitana de Los Ángeles, la producción el año pasado disminuyó un 5.6% con respecto a 2023 según FilmLA, únicamente superado por 2020, durante el pico de la pandemia.

Incentivos dentro de EEUU para atraer rodajes de películas

En octubre pasado, el gobernador Gavin Newsom propuso expandir el programa de Crédito Fiscal para Cine y Televisión de California de 330 millones de dólares a 750 millones.

Otras ciudades de Estados Unidos como Atlanta, Nueva York, Chicago y San Francisco también han utilizado agresivos incentivos fiscales para atraer producciones de cine y televisión. Esos programas pueden tomar la forma de subvenciones en efectivo, como en Texas, o créditos fiscales, que se ofrecen en Georgia y Nuevo México.

"Otras naciones le han estado robando a Estados Unidos sus capacidades para hacer películas", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el domingo por la noche después de regresar de un fin de semana en Florida. "Si no están dispuestos a hacer una película dentro de Estados Unidos, deberíamos tener un arancel sobre las películas que entren".

El anuncio de Trump supone una nueva escalada en la ofensiva comercial lanzada por el presidente estadounidense contra los socios económicos de su país.

Con información de AP y AFP.

