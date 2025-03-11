Trump amenaza con duplicar los aranceles al acero y aluminio de Canadá, a pesar del impacto de sus medidas en los mercados

Video Trump “lanzó una guerra comercial”: la dura crítica de Canadá y México a los aranceles de EEUU

El presidente Donald Trump amenazó este martes con duplicar al 50% sus aranceles previstos al acero y aluminio de Canadá, escalando así una guerra comercial con este socio clave de Estados Unidos y pese al impacto que sus erráticas medidas arancelarias están teniendo en los mercados.

Trump escribió en Truth Social que el aumento en el porcentaje de esos aranceles en específico se debe a que el gobierno de la provincia de Ontario elevó el costo de la electricidad que le vende a Estados Unidos.

"Le pedí a mi secretario de Comercio que sume OTRO 25% a los aranceles, al 50%, al ACERO y ALUMINIO QUE VIENE A ESTADOS UNIDOS DESDE CANADÁ, UNO DE LOS PAÍSES QUE IMPONE LOS ARANCELES MÁS ALTOS EN EL MUNDO", escribió Trump en la plataforma social Truth Social.

El mandatario ha dado varias explicaciones a su enojo con Canadá. Ha dicho que los aranceles generales del 25% a las importaciones de ese país se deben a que busca frenar el flujo de fentanilo. También se ha quejado por las tarifas que Canadá cobra a ganaderos estadounidenses y ha insistido en que el país del norte debe convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, lo que ha enturbiado las relaciones con líderes canadienses.

El mandatario agregó que los aranceles a esos metales entrarán en vigor este 12 de marzo. En las seis semanas que lleva en el poder, sus decisiones sobre las tarifas a las importaciones de socios y sectores clave han cambiado constantemente. Los aranceles a Canadá han sido, junto con los de México, los que más ha modificado el presidente.

Trump firmó un decreto el 1 de febrero en el que pautó aranceles del 25% para todos los bienes de esos países (salvo los renglones energéticos de Canadá, a los que se les fijó un impuesto de 10%) desde el 4 de febrero. Horas antes de que entraran en vigor, los postergó por un mes.

Entraron en vigor el 4 de marzo y, poco después, el mandatario anunció primero una exención temporal para los autos y luego para casi todos los bienes y servicios mexicanos y canadienses.

Nuevas amenazas al sector automotor de Canadá, profundamente vinculado al de EEUU

Ahora, el presidente también amenazó con elevar "sustancialmente" los aranceles a los autos que llegan desde Canadá, lo que "esencialmente cerrará de forma permanente la manufactura automovilística en Canadá", según escribió en su publicación.

Las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus vecinos del norte y del sur son amplias y están profundamente interconectadas. México es el primer socio comercial de Estados Unidos, con $798,000 millones en bienes y servicios intercambiados entre los dos países en 2023, y Canadá está en el segundo lugar, con $773,000 millones en ese mismo período.

Desde la firma del Acuerdo Nortamericano de Libre Comercio (NAFTA) en 1994, sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), las industrias automotrices de los tres países han creado lazos cada vez más compenetrados.

Este fenómeno no solo ocurrió gracias a la oportunidad identificada por los fabricantes estadounidenses para aprovechar las sinergías que presentaba NAFTA, sino también por fabricantes extranjeros como BMW, Honda, Hyunday, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota y Volkswagen, entre otros, que establecieron o aumentaron sus presencia en las tres naciones para abastecer mejor el enorme y rentable mercado estadounidense.

“En Canadá y México se construyen aproximadamente 5.3 millones de vehículos ligeros, de los cuales aproximadamente el 70% está destinado a Estados Unidos. Además, muchos vehículos fabricados en Estados Unidos utilizan sistemas de propulsión y conjuntos de componentes de origen canadiense o mexicano; esos componentes también estarían sujetos a aranceles, lo que aumentaría los costos de los vehículos producidos en Estados Unidos” según un comunicado de la firma de información y análisis financiero S&P Global.

“Prácticamente ningún fabricante de equipos originales o proveedor que opere bajo el USMCA es inmune”, agregó el comunicado.

Con información de la agencia AP.

