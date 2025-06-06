Corte de apelaciones mantiene el veto de Trump a la agencia AP en la disputa por el nombre del golfo de México

Video Golfo de México o Golfo de EEUU: estas son las otras disputas por nombres de ríos, islas y mares

El presidente Donald Trump puede prohibir a The Associated Press asistir a algunos eventos mediáticos en la Casa Blanca por ahora, según dictaminó el viernes un tribunal federal de apelaciones.

La corte suspende así una orden de un tribunal inferior que había fallado contra el gobierno.

PUBLICIDAD

Desde mediados de febrero, los periodistas y fotógrafos de AP tienen prohibido el acceso a la Oficina Oval y viajar en el Air Force One como castigo por la decisión editorial de la agencia de seguir refiriéndose al "golfo de México", y no al "golfo de América", como lo había decretado Trump.

Corte mantiene veto de Trump contra agencia de noticias AP

En abril, el juez de distrito Trevor McFadden consideró que esta medida violaba la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión y de prensa.

Sin embargo, el viernes, un panel de jueces del tribunal federal de apelaciones con sede en Washington dictaminó que, en espera de la apelación, el gobierno podría proceder y prohibir a AP el acceso a "espacios presidenciales restringidos", que, según afirmó, no se amparan en las protecciones de la Primera Enmienda.

AP, una organización con 180 años de antigüedad y un pilar del periodismo estadounidense, se ha negado hasta el momento a retractarse de su decisión de seguir utilizando el término "Golfo de México".

En su manual de estilo, AP destaca que el golfo de México “ha llevado ese nombre durante más de 400 años” y que la agencia “se referirá a él por su nombre original, reconociendo el nuevo nombre elegido por Trump”.

Desde el regreso de Trump a la presidencia en enero, su administración ha buscado reestructurar radicalmente la forma en que se cubre la Casa Blanca, en particular favoreciendo a podcasters e influencers conservadores.

Dos semanas después de vetar a AP, la Casa Blanca despojó a los periodistas de la facultad, casi centenaria, de decidir quiénes de los miembros de la profesión formarán parte del grupo de reporteros y fotógrafos que cubrirán los eventos presidenciales.

PUBLICIDAD

Vea también: