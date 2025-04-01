Un voto en el Senado para frenar los aranceles de Trump a Canadá pone a prueba a los republicanos

Video El 2 de abril entran en vigor los aranceles de Trump: se espera el anuncio de nuevos impuestos

Con la inminente implementación de la nueva andanada de aranceles anunciados por Donald Trump en lo que ha llamado 'día de la liberación', los demócratas del Senado han querido poner a prueba el apoyo republicano a estas políticas del presidente al forzar una votación para anular la declaración de emergencia que sustenta los aranceles a Canadá.

Los republicanos han observado con cierta inquietud cómo los intentos del presidente por reestructurar el comercio global han hecho a la bolsa marcar su peor trimestre en varios años, pero hasta ahora se han mantenido alineados con las amenazas intermitentes de Trump de nuevos impuestos a las importaciones.

PUBLICIDAD

Aunque la resolución del senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, les ofrece una posible vía para evitar los aranceles canadienses, los líderes republicanos intentaban mantener a raya a los senadores con el discurso del fentanilo que ingresa a Estados Unidos por su frontera norte.

Este fue otro ejemplo de cómo Trump no solo está buscando realinear la economía global, sino que también está revolucionando el apoyo que su partido ha mantenido durante mucho tiempo a ideas como el libre comercio.

“Realmente disfruto con darles a mis colegas republicanos la oportunidad de no solo expresar su preocupación, sino de tomar medidas para detener estos aranceles”, declaró Kaine a The Associated Press en una entrevista la semana pasada.

La resolución de Kaine busca poner fin a la declaración de emergencia que Trump firmó en febrero para implementar aranceles a Canadá como castigo por no haber hecho lo suficiente para detener el flujo de drogas ilegales a Estados Unidos. Si el Senado aprueba la resolución, aún deberá ser debatida por la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos.

El problema del tráfico de fentanilo que llega a EEUU

Una pequeña fracción del fentanilo que ingresa a Estados Unidos proviene de Canadá. Las autoridades estadounidenses incautaron apenas 43 libras de fentanilo en la frontera norte durante todo el año fiscal 2024, y 12 libras en lo que va de año fiscal 2025. Mientras tanto, en la frontera sur, las autoridades incautaron más de 9.5 toneladas el año pasado.

Kaine advirtió que los aranceles a los productos canadienses tendrían un efecto dominó en la economía, encareciendo la construcción de viviendas y buques militares.

PUBLICIDAD

“ Vamos a pagar más por nuestros productos alimenticios. Vamos a pagar más por los materiales de construcción”, dijo. “La gente ya se queja de los precios excesivos de los comestibles y la vivienda. Así que aumentan el costo de los materiales y productos de construcción. Es un gran problema”.

Video Así se verá afectado tu bolsillo por el cobro de aranceles a México, Canadá y China



Aun así, Trump ha afirmado que la cantidad de fentanilo procedente de Canadá es “masiva” y se ha comprometido a a aplicar aranceles el miércoles.

“Nunca ha habido una transformación en un país como la que está ocurriendo, a la vista de todos, en los Estados Unidos de América”, declaró el presidente el lunes en redes sociales.

Los líderes republicanos del Senado han señalado que no son precisamente partidarios de los aranceles, pero argumentan que Trump los está utilizando como herramienta de negociación.

“ Apoyo el uso de aranceles para lograr un objetivo específico, en este caso, acabar con el narcotráfico”, declaró a la prensa el mes pasado el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur. Esta semana, afirmó que su “consejo sigue siendo el mismo”.

Mientras los aliados cercanos de Trump en el Senado se mantenían firmes en la idea de reestructurar la economía estadounidense mediante aranceles, otros han comenzado a expresar abiertamente su descontento con las guerras comerciales que podrían afectar a las industrias y aumentar los precios de los automóviles, los alimentos, la vivienda y otros bienes.

“ Sigo de cerca todos estos aranceles porque, a menudo, los primeros perjudicados en una guerra comercial son los agricultores y ganaderos”, declaró el senador Steve Daines, republicano de Montana.

PUBLICIDAD

El senador John Kennedy, republicano de Louisiana, afirmó que preferiría que Estados Unidos y sus socios comerciales tomaran medidas para eliminar todos los aranceles entre sí, pero admitió que las amenazas arancelarias de Trump habían generado incertidumbre en los mercados globales.

“Estamos en terreno desconocido”, declaró Kennedy a la prensa. “Nadie sabe cuál será el impacto de estos aranceles”.

Mira también: