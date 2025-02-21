El aparente saludo nazi de Steve Bannon que llevó a un líder de extrema derecha francés a cancelar su discurso en foro conservador

Video Critican a Steve Bannon, exasesor de Trump, por hacer un saludo nazi en una conferencia conservadora

Steve Bannon, quien fue el principal estratega de Donald Trump y ayudó a liderar su campaña electoral en 2016, está en el centro de la controversia tras ser señalado por realizar un aparente saludo nazi al terminar un discurso.

Su intervención tuvo lugar en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) a las afueras de Washington DC, en la que el presidente estadounidense tiene previsto hablar este fin de semana.

PUBLICIDAD

Bannon, sin embargo, dijo que el gesto fue simplemente “un saludo”.

El polémico estratega se encontraba en el escenario de la conferencia en la noche del jueves cuando extendió su brazo derecho en el aire, con la palma de la mano abierta, después de instar al público a “¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar!” —que fue el grito de Trump después de que un hombre intentara asesinarlo en Pensilvania el pasado verano—.

El gesto de Bannon provocó una reacción inmediata debido a sus similitudes con el saludo históricamente vinculado a los fascistas y sus aliados.

“El largo y perturbador historial de Steve Bannon de incitar al antisemitismo y al odio, amenazar con violencia y empoderar a extremistas es bien conocida y está bien documentada por la ADL y otros”, escribió la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), un organismo de vigilancia del antisemitismo y los derechos humanos.

“No estamos sorprendidos, pero nos preocupa la normalización de este comportamiento”, agregó el grupo.

El líder de la extrema derecha francés cancela su participación en la CPAC como protesta

Por su parte, el presidente del partido francés de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (antes conocido como Frente Nacional), Jordan Bardella, anunció que había cancelado su discurso programado en la CPAC en reacción a lo que calificó como “un gesto que hace referencia a la ideología nazi”.

“Aunque yo no estaba presente en la sala, uno de los oradores se permitió, por provocación, hacer un gesto que hace referencia a la ideología nazi. Como consecuencia, tomé la decisión inmediata de cancelar mi discurso”, dijo Bardella en una declaración escrita.

PUBLICIDAD

Entrevistado por la revista Le Point, Bannon dijo este viernes que el gesto no era un saludo nazi, sino un saludo que hace de manera habitual.

"Lo hago al final de todos mis discursos para agradecer al público", dijo Bannon.

Bannon criticó también a Bardella por su decisión de cancelar su intervención, llamándolo "indigno para liderar Francia" y aseguró que “es un niño, no un hombre”.

"Si canceló porque saludé al público como lo hice en el Frente Nacional hace siete años... no es un hombre y nunca será el líder de Francia", insistió poco después en declaraciones a la agencia AP.

Las reacciones de la extrema derecha al "saludo nazi" de Bannon en la CPAC

En línea, algunos simpatizantes de la extrema derecha sugirieron en redes sociales que Bannon había hecho el gesto intencionalmente para “provocar” a los liberales y a los medios, mientras que otros se distanciaron de su actuación.

El saludo de Bannon fue “un poco incómodo, incluso para mí”, reconoció Nick Fuentes, un influencer de extrema derecha y aliado de Trump que utiliza sus canales para compartir sus opiniones antisemitas.

El gesto de Bannon tuvo lugar al final de un discurso en el que repitió mentiras sobre las elecciones de 2020, que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, y continuó presionando para que Trump pueda ser presidente durante un tercer mandato, algo que la Constitución prohíbe explícitamente.

“¡Queremos a Trump en el ’28!”, concluyó.

El pasado 20 de enero, a pocas horas de que Trump fuera investido, el multimillonario Elon Musk protagonizó una polémica similar.

PUBLICIDAD

El líder del departamento encargado de los recortes en el gobierno y uno de los principales aliados del presidente terminó un evento con simpatizantes del republicano llevándose la mano derecha al pecho, con los dedos separados, antes de extender el brazo en diagonal hacia arriba, con los dedos juntos.

Cuando usuarios en X le preguntaron si en efecto se trataba de un saludo nazi, Musk simplemente respondió: "Francamente, necesitan mejores trucos sucios. El ataque de 'todo el mundo es Hitler' está taaaan gastado".



Mra también: