“La gran mayoría de los migrantes no son delincuentes”: la reverenda que encaró a Trump en su primer servicio religioso como presidente

El republicano acudió al tradicional servicio presidencial para conmemorar su investidura y no se esperaba la reacción de Budde.

“La gran mayoría de los migrantes no son delincuentes”, dice la reverenda Budde

"Las personas que recogen nuestras granjas y limpian nuestros edificios, que trabajan en granjas avícolas y plantas de empaquetado de carne, que lavan los platos después de comer en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales pueden no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los migrantes no son delincuentes", añadió.