Qué significa la prohibición de viajes de Trump para la Copa del Mundo de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028

Video Estos son los países a los que se les prohibirá o restringirá el ingreso a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a menudo dice que la Copa del Mundo de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 son algunos de los eventos que más le entusiasman en su segundo mandato. Sin embargo, existe una gran incertidumbre respecto a las políticas de visas para los visitantes extranjeros que planean viajar a Estados Unidos para los dos eventos deportivos más grandes.

La última prohibición de viajes de Trump a ciudadanos de 12 países ha añadido nuevas preguntas sobre el impacto en la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Verano, los cuales dependen de que los anfitriones abran sus puertas al mundo.

A continuación, un vistazo a los posibles efectos de la prohibición de viajes en estos eventos.

¿Cuál es la política de la prohibición de viajes?

Este lunes se prohibirá la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de 12 países: Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Se aplicarán más restricciones a los visitantes de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Trump afirmó que algunos países tienen procesos de selección y revisión "deficientes" o han rechazado históricamente recibir de vuelta a sus propios ciudadanos.

¿Cómo afecta esto a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos?

Irán, una potencia futbolística en Asia, es el único país objetivo que se ha clasificado hasta ahora para la Copa del Mundo que se celebrará en 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, en un año. Cuba, Haití y Sudán están en contienda. Sierra Leona podría seguir involucrada a través de varios partidos de repechaje. Burundi, Guinea Ecuatorial y Libia tienen muy pocas probabilidades.

Pero todos deberían poder enviar equipos a la Copa del Mundo si califican, ya que la nueva política hace excepciones para "cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos los entrenadores, las personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y los familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante, según lo determine el secretario de Estado".

Alrededor de 200 países podrían enviar atletas a los Juegos Olímpicos de Verano, incluidos los países objeto de las últimas restricciones de viaje. Las excepciones deberían aplicarse también a estos países si la prohibición se mantiene en su forma actual.

¿Qué pasa con los aficionados?

La prohibición de viajes no menciona ninguna excepción para los aficionados de los países afectados que deseen viajar a Estados Unidos para la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos. Incluso antes de la prohibición, los aficionados del equipo de fútbol de Irán que viven en ese país ya tenían problemas para obtener una visa para asistir a la Copa del Mundo.

Aún así, los seguidores de las selecciones nacionales suelen ser distintos a los aficionados de los equipos de clubes que viajan al extranjero para los partidos de competiciones internacionales como la UEFA Champions League.

Para muchos países, los aficionados que viajan a la Copa del Mundo —un plan de viaje costoso con precios elevados de vuelos y hoteles— suelen ser de la diáspora, más adinerados, y podrían tener opciones de pasaporte diferentes.

Un visitante de la Copa del Mundo suele ser un viajero de mayor gasto y menor riesgo para la planificación de seguridad del país anfitrión.

Los visitantes a los Juegos Olímpicos suelen ser clientes aún más exclusivos, aunque el turismo para unos Juegos Olímpicos de Verano es significativamente menor que en la Copa del Mundo, con menos personas provenientes de la mayoría de los 19 países ahora afectados por las restricciones.

¿Cómo está trabajando Estados Unidos con la FIFA y los oficiales olímpicos?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha establecido relaciones cercanas con Trump desde 2018. También ha citado la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la FIFA en un torneo que generará una gran mayoría de los 13,000 millones de dólares de ingresos esperados por el organismo de fútbol de 2023 a 2026.

Infantino se sentó junto a Trump en la reunión del grupo de trabajo de la Casa Blanca del 6 de mayo, que incluyó de manera destacada a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El principal delegado de la FIFA en el grupo de trabajo es el aliado de Infantino, Carlos Cordeiro, un exsocio de Goldman Sachs cuya presidencia de dos años en la Federación de Fútbol de Estados Unidos terminó en controversia en 2020.

Cualquier problema relacionado con las visas y la seguridad que enfrente la FIFA —incluido el Mundial de Clubes de 32 equipos que comenzará la próxima semana en Miami— puede ayudar a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a perfeccionar sus planes.

"No anticipo ningún problema, de ningún país, para venir y participar", dijo en marzo Casey Wasserman, presidente de los Juegos de Los Ángeles, a los oficiales del Comité Olímpico Internacional (COI).

En esa ocasión, reveló que tuvo dos reuniones discretas con Trump en Grecia y señaló que el Departamento de Estado tiene una "mesa totalmente equipada" para ayudar en la preparación de procesamiento de visas con poca antelación para el verano de 2028, aunque centrada en los equipos más que en los aficionados.

"Independientemente de la política hoy en día", dijo Wasserman en marzo, "Estados Unidos estará abierto y aceptará a los 209 países para los Juegos Olímpicos".

La FIFA y el COI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la nueva prohibición de viajes de Trump.

¿Qué han hecho otros países anfitriones?

Rusia, el país anfitrión de la Copa del Mundo de 2018, permitió que los aficionados ingresaran al país con un boleto de partido que servía como visa. Lo mismo hizo Catar cuatro años después.

Sin embargo, ambos gobiernos también realizaron verificaciones de antecedentes a todos los visitantes que acudieron a los torneos de fútbol de un mes de duración.

Los gobiernos han negado la entrada a visitantes no deseados. Por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko —quien sigue siendo su líder autoritario hoy en día— fue denegado de visa, a pesar de ser también el líder de su Comité Olímpico Nacional. El COI también lo suspendió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

