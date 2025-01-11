¿Qué significa en la práctica esa sentencia sin castigo que recibió Trump?

Video No será enviado a prisión: juez Merchán fija fecha de la sentencia a Trump en el caso Stormy Daniels

Este viernes, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente en ser sentenciado por un delito, pero, como regresará a ocupar la Casa Blanca, el juez determinó que no era útil imponerle una condena de prisión, multa u otra condición, con lo que quedó libre, aunque siendo culpable.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, impuso esa inusual sentencia a Trump por el caso de la falsificación de registros empresariales para ocultar los pagos que hizo para silenciar a una actriz porno con la que supuestamente tuvo una relación extramarital a finales de la campaña de 2016.

Merchán explicó en la audiencia que “este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite dictar sentencia condenatoria sin usurpar el más alto cargo del país”.

La sentencia oficializa a Trump como delincuente convicto

La primera consecuencia es que el caso queda cerrado, salvo las apelaciones que están en marcha y la que los abogados de Trump prometieron que harán a la sentencia.

Pero, para satisfacción de la fiscalía, se preserva el fallo del jurado que en mayo pasado encontró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros.

“A pesar de la extraordinaria amplitud de esas protecciones legales (de la oficina de la Presidencia), un poder que no brindan es que no anulan el veredicto del jurado”, dijo el juez Merchán al explicar su decisión.

La absolución incondicional aún conlleva algunas consecuencias. Por ejemplo, al quedar registrado como delincuente por la justicia del estado de Nueva York, Trump no podría comprar un arma de fuego en ese estado o Florida después de su condena.

Trump, el primer presidente con la mácula de "delincuente"

Generalmente, cuando se da una absolución, el juez impone alguna condición, como trabajo comunitario, una multa (simbólica o no), mantener un empleo y, sencillamente, no meterse en más problemas. Sobre todo si es la primera vez que la persona delinque.

Porque al final se trata de alguien que violó la ley y, por tanto, debe recibir algún tipo de sanción. Claro, que para Trump regresar a la presidencia con la condición de “delincuente” es, al menos en lo simbólico, una mácula importante.

"Esto es muy, muy raro, especialmente cuando se habla de un caso de delito grave con 34 cargos decididos por un jurado en un juicio con jurado (…) Nunca ha oído hablar de ello", dijo a la publicación especializada Político Henry Pontell, un sociólogo con experiencia en el estudio de delitos corporativos durante más de 30 años,

Pero si la sentencia se hubiera producido antes, algo que la estrategia de Trump impidió con su avalancha de apelaciones y tácticas dilatorias, es posible que Merchán hubiera ordenado algo leve, considerando que se trata de un expresidente, posiblemente una multa, menos probable encarcelamiento domiciliario.

Ahora, con Trump a diez días de asumir el poder, ninguna penalidad fue vista como apropiada por el juez.

Las penas que podía haber recibido Trump

Un análisis del New York Times indicaba que el juez Merchan tenía motivos suficientes para considerar el encarcelamiento (hasta cuatro años de prisión es lo que prevé el código).

El mismo diario neoyorquino indica que desde 2014, un tercio de los acusados sentenciados por el cargo más grave de falsificación de registros comerciales en primer grado en Manhattan recibieron penas de prisión, que ascendieron a menos de un año tras las rejas.

Otros recibieron penas de más de un año de encarcelamiento o fueron sentenciados a libertad condicional, libertad condicional, servicio comunitario o multas.