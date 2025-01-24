Hegseth confirmado como secretario de Defensa: Senado aprueba por la mínima a uno de los nominados más polémicos de Trump

Video El Senado confirma a Pete Hegseth como secretario de Defensa: voto de Vance fue decisivo

El Senado aprobó este viernes a Pete Hegseth como secretario de Defensa en una votación tan ajustada que tuvo que ser el vicepresidente JD Vance quien rompiera el empate de 50-50 con su voto en calidad de presidente de la Cámara alta.

Dos senadoras republicanas, Lisa Murkowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine, rompieron filas con el presidente Donald Trump y sus aliados, quienes montaron una intensa campaña para lograr la confirmación de Hegseth. También el exlíder republicano Mitch McConnell votó en contra este viernes.

Esta es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que un vicepresidente tiene que desempatar en la votación para la confirmación de un nominado presidencial.

Hegseth, exveterano de guerra y presentador de Fox News, ha sido acusado de beber excesivamente y de tener actitudes agresivas hacia las mujeres, lo que él niega.

El nuevo secretario de Defensa es un excombatiente formado en Princeton y Harvard, que pasó luego a hacer carrera en el canal de televisión conservador, donde presentó un programa de fin de semana.

Ahora manejará el Pentágono, una organización con un personal de casi 2.1 millones de militares, unos 780,000 civiles y un presupuesto de $850,000 millones.

Los senadores republicanos que votaron en contra de

Hegseth

Después de votar en contra de Hegseth, McConnell emitió una rotunda declaración sobre su decisión de ir en contra de uno de los nominados de Trump.

“El mero deseo de ser un ‘agente de cambio’ no es suficiente para llenar estos zapatos. Y tener ‘polvo en las botas’ ni siquiera distingue a este candidato de múltiples predecesores de la última década”, dijo el republicano de Kentucky en referencia al pasado de Hegseth como capitán de la Guardia Nacional.

“Tampoco es una condición previa para el éxito. Secretarios con distinguida experiencia de combate y tiempo en las trincheras han fracasado en el trabajo”, agregó.

"EEUU se enfrenta a una agresión coordinada por parte de adversarios empeñados en destrozar el orden que sustenta la seguridad y la prosperidad estadounidenses. En sus comentarios públicos y su testimonio ante el Comité de las Fuerzas Armadas, el señor Hegseth no tuvo en cuenta esta realidad", afirmó.

Por su parte, Murkowski dijo en un extenso comunicado emitido antes de esta votación final que las acusaciones sobre Hegseth muestran que la conducta "contrasta marcadamente" con lo que se espera del ejército de EEUU. También señaló sus anteriores declaraciones de que las mujeres no deberían realizar funciones de combate militar.

"Me sigue preocupando el mensaje que enviaría la confirmación del señor Hegseth a las mujeres que actualmente sirven (en el Ejército) y aquellas que aspiran a unirse", escribió Murkowski en redes sociales.

La senadora dijo que el comportamiento que Hegseth ha reconocido, "como infidelidades en múltiples ocasiones", muestra una falta de juicio. "Estas conductas contrastan marcadamente con los valores y la disciplina que se espera de los miembros de la milicia", dijo.

Hegseth, uno de los nominados más polémicos de Trump

Pocos candidatos al gabinete han enfrentado tales acusaciones de irregularidades. Trump apoya a Hegseth, y el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado ha desestimado las acusaciones como factualmente inexactas.

Los nominados de Seguridad Nacional de un nuevo presidente suelen ser los primeros en ser confirmados para garantizar la seguridad de EEUU en el país y en el extranjero. El Senado confirmó abrumadoramente a Marco Rubio como secretario de Estado en una votación unánime, y este jueves aprobó también a John Ratcliffe como director de la CIA.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró el jueves que Hegseth no estaba calificado para el cargo debido a su comportamiento personal, incluido el consumo de alcohol, y su falta de experiencia.

"Una de las palabras más amables que podrían usarse para describir al señor Hegseth es errático, y ese es un término indeseable en el Departamento de Defensa", dijo Schumer. "Tiene un claro problema de juicio".

En una acalorada audiencia de confirmación, Hegseth rechazó las acusaciones de irregularidades una por una, desestimándolas como "calumnias", mientras hablaba de sus capacidades militares y prometía llevar la "cultura guerrera" al puesto más alto del Pentágono.

Tras la votación final de este viernes, la senadora demócrata Elizabeth Warren dijo que la confirmación de Hegseth hará de EEUU "una nación menos segura".

