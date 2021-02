El meteórico colapso del Lincoln Project, el más conocido grupo anti-Trump

Los problemas empezaron con la llegada del 2021, cuando se supo por una investigación de The New York Times que John Weaver, uno de los fundadores, era acusado de “comportamiento inapropiado” por parte de varios hombres jóvenes. Dos semanas antes, una publicación conservadora, The American Conservative, sacó una pieza llamada “El depredador del Lincoln Project” en la que se presentaba la acusación.