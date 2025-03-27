Juez federal ordena al gobierno conservar los mensajes del chat grupal de Signal sobre ataques en Yemen

Video Juez ordena al gobierno Trump conservar los mensajes del chat grupal de Signal sobre ataques en Yemen

Un juez federal anunció este jueves que ordenará al gobierno de Donald Trump que conserve los registros de la conversación por mensajes de texto en la que altos funcionarios de Seguridad Nacional discutieron detalles sensibles sobre los planes de un ataque militar sobre Yemen, y en el que un periodista fue incluido por error.

El juez federal de distrito James Boasberg dijo en una audiencia que emitirá una orden de restricción temporal para prohibir a los funcionarios del gobierno destruir los mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería Signal.

La orden fue solicitada por American Oversight, una organización sin fines de lucro. Un abogado del gobierno respondió que ya se están tomando medidas para recopilar y guardar los mensajes.

Este miércoles, el medio The Atlantic publicó la conversación completa por mensajes. Su editor jefe, Jeffrey Goldberg, fue incluido en un chat grupal en el que participaron el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz; el secretario de Estado, Marco Rubio; el vicepresidente, J. D. Vance; y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

En la conversación, Hegseth proporcionó las horas exactas de operaciones de los aviones de guerra y cuándo caerían las bombas antes de que comenzaran los ataques contra los hutíes de Yemen a principios de este mes.

Hegseth explicó en el chat cuándo se abriría una "ventana de ataque", dónde se ubicaría un "objetivo terrorista" y cuándo se utilizarían armas y aeronaves.

Las imágenes de la cadena de mensajes publicadas por The Atlantic muestran que los mensajes desaparecerían en una semana.

Las críticas al uso de Signal para asuntos sensibles del gobierno estadounidense

American Oversight presentó una demanda esta semana para garantizar que los registros se mantengan de acuerdo con la Ley de Registros Federales. El grupo sospecha que funcionarios del gobierno usan Signal habitualmente para comunicarse.

"El uso por parte de los demandados de una aplicación comercial no clasificada, incluso para asuntos tan cruciales como la planificación de una operación militar, lleva a la inevitable inferencia de que los demandados debieron haber usado Signal para realizar otros asuntos oficiales del gobierno", escribieron los abogados de American Oversight en un expediente judicial.

Boasberg limitó su orden a los mensajes enviados entre el 11 y el 15 de marzo.

"Aún estamos determinando qué registros tienen las agencias", declaró la abogada del Departamento de Justicia, Amber Richer.

"Me alegra que hayamos podido encontrar una solución", declaró el juez, quien pidió al gobierno que le proporcionara una actualización el próximo lunes.

Los abogados de American Oversight argumentaron que la ciudadanía tiene derecho a acceder a los registros gubernamentales, incluso si se trata de mensajes de borrado automático originados en los teléfonos privados de los funcionarios.

"Esto no es nada menos que un esfuerzo sistemático para evadir las normas de retención de registros en el gobierno federal", escribieron. "No hay ninguna razón legítima para esta conducta, que priva al público y al Congreso de la posibilidad de ver las acciones del gobierno".

Boasberg, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama, señaló durante la audiencia que su orden no debería perjudicar al gobierno, ya que las agencias ya estaban trabajando para preservar los mensajes de Signal.

El debate sobre si la información publicada en el chat de Signal era clasificada o no

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que no se había publicado información clasificada en el chat de Signal.

El portavoz de Hegseth, Sean Parnell, declaró el miércoles que "no se compartieron materiales clasificados ni planes de guerra. El secretario simplemente estaba informando al grupo sobre un plan en marcha".

Gabbard y el director de la CIA, John Ratcliffe, informaron esta semana a los miembros del Comité de Inteligencia del Senado que Hegseth era responsable de determinar si la información era clasificada o no.

El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, dijo el martes que asumía "plena responsabilidad" por haber añadido por error al periodista Goldberg al chat grupal.

Por su parte, Trump minimizó el incidente diciendo que ha sido “la única falla en dos meses” de su gobierno. El presidente dijo a NBC News que el desliz “resultó no ser grave” y expresó su apoyo a Waltz.

El juez Boasberg está siendo blanco de las críticas del gobierno por un caso aparte relacionado con los vuelos que deportaban inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

El magistrado bloqueó temporalmente los vuelos y ordenó el regreso de dos aviones que se encontraban en ese momento en pleno vuelo, lo que nunca ocurrió. El juez ha prometido determinar si el gobierno ignoró su orden de regreso.

