EEUU despide a Jimmy Carter: lo que debes saber sobre su funeral

Las primeras conmemoraciones reflejaron el ascenso de Carter en la escala política, desde la pequeña ciudad de Plains, Georgia, hasta sus décadas en el escenario mundial como humanista y defensor de la democracia.

Esto es lo que hay que saber sobre las ceremonias iniciales y lo que sucederá en los próximos días:

Un homenaje a las profundas raíces de Carter en el sur rural de Georgia

La ceremonia comenzó a las 10:15 am del sábado (hora del Este) con la llegada de la familia Carter al Centro Médico Phoebe Sumter en Americus. Exagentes del Servicio Secreto que protegieron a Carter acompañaron el féretro, caminando junto al coche fúnebre cuando salía del campus en su camino a Plains.

James Earl Carter Jr. vivió más de 80 de sus 100 años en esa ciudad y sus alrededores, que todavía tiene menos de 700 habitantes, no mucho más que cuando él nació el 1 de octubre de 1924. Otros presidentes modernos (Richard Nixon, Ronald Reagan y Bill Clinton) también crecieron en entornos de pueblos pequeños, pero Carter destaca por haber regresado y permanecido en su pueblo natal durante los largos años que vivió tras su presidencia.

La caravana atravesó el centro de Plains, que se extiende a lo largo de unas pocas cuadras, pasando cerca de la casa de la infancia de la primera dama Rosalynn Smith Carter, quien murió en noviembre de 2023 a los 96 años, y cerca de donde la pareja operaba los almacenes de maní de la familia. La ruta también incluyó la antigua estación de trenes que sirvió como sede de la campaña presidencial de Jimmy Carter en 1976 y la gasolinera que alguna vez dirigió el hermano menor de Carter, Billy.

La caravana pasó por la iglesia metodista donde los Carter se casaron en 1946 y la casa donde vivieron y murieron. El expresidente será enterrado allí junto a Rosalynn.

Una parada en la casa de la infancia de Carter: una mezcla de privilegios y trabajo duro

Después de pasar por Plains, la procesión se detuvo frente a la granja familiar de Carter y la casa de su infancia en Archery, justo en las afueras de la ciudad, después de pasar por el cementerio donde están enterrados los padres del expresidente, James Earl Carter Sr. y Lillian Carter.

La granja ahora es parte del Parque Histórico Nacional Jimmy Carter. El Servicio de Parques Nacionales hizo sonar la vieja campana de la granja 39 veces para honrar al 39º presidente.

Carter fue el primer presidente nacido en un hospital. Pero la casa no tenía electricidad ni agua corriente cuando nació y trabajó las tierras de su padre durante la Gran Depresión. Aun así, los Carter tenían cierto privilegio y estatus. Earl empleaba a familias de agricultores arrendatarios negros. El mayor de los Carter también era dueño de una tienda en Plains y era un líder cívico y político local. Lillian era enfermera y asistió al parto de Rosalynn. La propiedad aún incluye una cancha de tenis que Earl había construido para la familia.

Fue la muerte de Earl en 1953 lo que puso a Jimmy en camino hacia la Oficina Oval. Los Carter más jóvenes habían dejado Plains después de graduarse de la Academia Naval de Estados Unidos, pero Jimmy abandonó una prometedora carrera como oficial de submarinos y participante temprano en el programa nuclear del Pentágono para hacerse cargo del negocio de maní de la familia después de la muerte de su padre. En una década, fue elegido para el Senado del estado de Georgia.

Honras en Atlanta, donde Carter fue un político y una figura mundial

Desde Archery, la caravana se dirigió al norte hacia Atlanta. La caravana dirigida por militares se detuvo frente al Capitolio de Georgia, donde Carter se desempeñó como senador estatal de 1963 a 1967 y gobernador de 1971 a 1975. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, y el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, lideraron un momento de silencio.

Mientras que los exgobernadores son honrados con funerales organizados por el estado, los presidentes, incluso si se desempeñaron como gobernadores, son recordados con ritos nacionales organizados por el gobierno federal.

La caravana luego se dirigió al Centro Presidencial Carter, que incluye la biblioteca presidencial de Carter y el Centro Carter, fundado por el expresidente y la ex primera dama en 1982. El hijo de Carter, James Earl ‘Chip’ Carter III, y su nieto, Jason Carter, hablaron ante una asamblea que incluía a muchos empleados del Centro Carter cuyo trabajo centrado en la diplomacia y la mediación internacionales, el monitoreo de elecciones y la lucha contra las enfermedades en el mundo en desarrollo sigue estableciendo un estándar de lo que los expresidentes pueden lograr.

Jimmy Carter, quien presentó los informes anuales del centro hasta 2019, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2002 en gran parte por este trabajo pospresidencial.

Carter será velado desde las 7:00 pm del sábado hasta las 6:00 am del martes.

Los restos de Carter viajarán luego a Washington

Allí permanecerán en la Rotonda del Capitolio hasta su funeral a las 10:00 am del jueves en la Catedral Nacional de Washington. Todos los presidentes vivos han sido invitados y Joe Biden, un aliado de Carter, pronunciará el elogio fúnebre.

Biden también firmó un proyecto de ley para nombrar una instalación del Servicio Postal de Estados Unidos en Plains en honor a Jimmy y Rosalynn Carter.

El regreso a su querido Plains

La familia Carter regresará luego para enterrar a su patriarca en Plains después de un funeral privado en su ciudad natal a las 3:45 pm en la Iglesia Bautista Maranatha, donde Carter, un devoto evangélico, enseñó en la escuela dominical durante décadas.

Carter será enterrado después en un servicio privado junto a la tumba, en un terreno visible desde el porche delantero de su casa.

