Jill Stein quiere ser candidata del Partido Verde, ¿se repetirá el efecto que tuvo sobre Hillary Clinton en 2016?

Lo cierto es que Stein no fue la única candidata que quitó votos a las opciones republicana y demócrata. Gary Johnson también lo hizo como abanderado del Partido Libertario. Sin embargo, muchos analistas advierten que los votos de esos 'terceros partidos' no necesariamente habrían ido a Clinton. Es posible que muchos de esos votantes sencillamente no habrían participado en las elecciones.