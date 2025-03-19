La administración Trump publica el último gran lote de documentos clasificados del asesinato de JFK: estas son algunas revelaciones

Los Archivos Nacionales de EEUU publicaron el martes por orden de Donald Trump lo que vendría a ser el último lote con más de 63,000 páginas de documentos clasificados sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, un caso que sigue alimentando teorías conspirativas más de 60 años después de su muerte.

El sitio en internet de Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) publicó los aproximadamente 2,200 archivos que contienen los documentos. La mayoría son escaneos de otros documentos y algunos ya están borrosos o difíciles de leer por todo el tiempo transcurrido. También hay fotografías y grabaciones de audio, especialmente de la década de 1960.

La gran mayoría de la colección de más de seis millones de páginas de archivos, fotografías, películas, grabaciones de audio y artefactos relacionados con el asesinato ya habían sido dados a conocer anteriormente.

Pocos días después de regresar a la Casa Blanca en enero, Trump emitió una orden ejecutiva que dispone la publicación sin censura de los archivos relacionados con los asesinatos de Kennedy, su hermano Robert F. Kennedy y del líder de derechos civiles Martin Luther King Jr.

"De acuerdo con la directiva del presidente Donald Trump (...) todos los archivos que previamente se retenían como clasificados y que son parte de la colección del asesinato del presidente John F. Kennedy quedan publicados", dijo la NARA en un comunicado en su sitio web el martes.

La institución ha publicado en las pasadas décadas millones de páginas de registros sobre el homicidio del entonces presidente Kennedy en noviembre de 1963, pero miles de documentos permanecían bajo secreto a pedido de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del FBI, por razones de seguridad nacional.

La publicación de estos documentos también cumple con una ley del Congreso de 1992 según la cual los registros de asesinatos que se encuentran en los Archivos Nacionales deben publicarse en su totalidad 25 años después.

¿Qué revelan los nuevos documentos desclasificados?

Los expertos en Kennedy estiman que los documentos restantes probablemente no contengan revelaciones impactantes ni pongan fin a las desenfrenadas teorías de conspiración sobre el asesinato del 35º presidente de Estados Unidos.

Larry J. Sabato, director del Centro para Políticas de la Universidad de Virginia y autor de 'The Kennedy Half-Century', dijo que tomará un tiempo revisar todos los documentos.

“Tenemos mucho trabajo por hacer durante mucho tiempo, y la gente simplemente va a tener que aceptar eso”, afirmó.

Trump anunció la publicación el lunes durante una visita al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, asegurando que su gobierno difundiría 80,000 páginas de documentos.

“Tenemos una enorme cantidad de documentos. Tienen mucho que leer”, dijo Trump.

John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 durante una visita a Dallas. Mientras la caravana en que viajaba se aproximaba al fin de la ruta de un desfile por el centro de la ciudad, se escucharon disparos desde el edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas. La policía arrestó a Lee Harvey Oswald, de 24 años, quien se había posicionado como francotirador en el sexto piso. Dos días después, el propietario de un club nocturno, Jack Ruby, mató a disparos a Oswald durante su traslado a la cárcel. Oswald era un exmarine que desertó a la Unión Soviética pero luego volvió a Texas.

Los archivos recién liberados incluyen un memorando de noviembre de 1991 de la estación de la CIA en San Petersburgo en el que se indicaba que días antes, un funcionario de la CIA entabló relación con un profesor estadounidense en esa ciudad que le habló sobre un amigo que trabajaba para la KGB. El memorando señalaba que el agente soviético había revisado “cinco gruesos volúmenes” de archivos sobre Oswald y que estaba “seguro de que en ningún momento Oswald fue un agente controlado por la KGB”.

El memorando añadía que, tal como se describía a Oswald en los archivos, el funcionario de la KGB dudaba “que alguien pudiera controlar a Oswald, pero señaló que la KGB lo vigilaba de cerca y constantemente mientras estuvo en la Unión Soviética”. También destacó que el archivo reflejaba que Oswald tenía mala puntería cuando realizó tiro al blanco en la Unión Soviética.

Antes del martes, los investigadores calculaban que había entre 3,000 y 3,500 archivos que no habían sido publicados, ya sea total o parcialmente. Además, el mes pasado el FBI reportó que había descubierto alrededor de 2,400 nuevos archivos relacionados con el asesinato.

Jefferson Morley, vicepresidente de la Fundación Mary Ferrell, un repositorio de archivos relacionados con la muerte de Kennedy, señaló en un comunicado en la red social X que la publicación de los archivos es “un comienzo alentador”. Además, apuntó que gran parte de la “excesiva clasificación de información trivial ha sido eliminada” de los documentos.

Pero aunque NARA dijo en su sitio web que en apego a la directiva de Trump publicarían “todos los registros que anteriormente habían sido retenidos por razones de confidencialidad”, según Morley, lo publicado el martes no incluye dos tercios de los archivos prometidos, ninguno de los descubiertos recientemente por el FBI ni 500 registros del Servicio de Impuestos Internos.

“No obstante, esta es la noticia más positiva sobre la publicación de archivos sobre JFK desde la década de 1990”, agregó Morley.

Lo que se ha publicado hasta ahora del asesinato de JFK

Un año después del asesinato de JFK, la Comisión Warren, establecida por el presidente Lyndon B. Johnson para investigar el caso, llegó a la conclusión de que Oswald actuó solo y que no había evidencia de una conspiración. Pero eso no puso fin a una red de teorías alternativas que se ha extendido a lo largo de las décadas, alimentadas, a su vez, por la lenta divulgación de los archivos gubernamentales.

Muchos de los registros que ya fueron publicados eran documentos de inteligencia sin procesar, incluidos resultados de reportes de agentes del FBI siguiendo pistas improductivas. La mayor parte de lo que contenían dichos documentos ya era conocido, como que la CIA, obsesionada con el comunismo, ideó varios planes para asesinar al líder cubano Fidel Castro.

Cientos de libros y películas, como la de Oliver Stone de 1991 'JFK', han alimentado las conspiraciones. Apuntan el dedo acusador contra los rivales de la Guerra Fría, la Unión Soviética o Cuba, la mafia e incluso al vicepresidente de Kennedy, Lyndon Johnson.

A principios de la década de 1990, el gobierno federal ordenó que todos los documentos relacionados con el asesinato fueran almacenados en una sola colección dentro de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos, que fuera puesta a disposición a más tardar en 2017, salvo cualquier exención designada por el presidente.

Alrededor de 500 documentos, entre ellos declaraciones de impuestos, no estaban sujetos al requisito de divulgación de 2017.

Trump, quien asumió su primer mandato en 2017, había dicho que permitiría la liberación de todos los documentos restantes, pero terminó reteniendo algunos debido a lo que calificó como un posible perjuicio a la seguridad nacional. Y aunque se siguieron publicando archivos durante el gobierno del presidente Joe Biden, algunos seguían siendo confidenciales.

Sabato dijo que su equipo cuenta con una “larga, larga lista” de documentos sensibles que está buscando y que anteriormente estaban sumamente censurados.

“Debe haber algo muy, muy sensible para que censuren un párrafo o una página o varias páginas en un documento de este tipo”, afirmó. “Algunos son sobre Cuba, otros sobre lo que la CIA hizo o no hizo en relación con Lee Harvey Oswald”.

Algunos de los documentos dados a conocer anteriormente han ofrecido detalles sobre la forma en que operaban los servicios de inteligencia en esa época, incluidos cables y memorandos de la CIA en los que se discuten las visitas de Oswald a las embajadas de la Unión Soviética y Cuba durante un viaje a Ciudad de México apenas unas semanas antes del asesinato.

Con información de AFP y AP.