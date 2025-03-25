Gobierno de Trump pausa la revisión de algunas solicitudes de 'green cards'

Video El gobierno de Trump quiere que solicitantes de la ‘green card’ entreguen sus redes sociales

El gobierno de Donald Trump pausó la revisión de algunas solicitudes de residencia permanente o 'green cards' para realizar una "evaluación adicional", según reportes de medios.

"Para identificar mejor el fraude, la seguridad pública y las preocupaciones de seguridad nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspende la finalización de ciertas solicitudes de Ajuste de Estatus a la espera de que se complete una evaluación y verificación adicional", se lee en una declaración del Departamento de Seguridad publicada este martes.

En el comunicado no se especifica hasta cuándo durará esta suspensión temporal ni qué solicitudes específicas se verán afectadas.

Según CBS News, sin embargo, la medida estaría dirigida a personas refugiadas o que cuentan con asilo en EEUU y que se encuentran en proceso de conseguir su residencia permanente en el país.

En el comunicado, el gobierno enmarca esta decisión en dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump en su primer día de mandato.

Una de ellas, titulada "Proteger EEUU contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública", exige a las agencias "examinar y evaluar al máximo posible a todos los extranjeros que pretendan ser admitidos, ingresen o ya se encuentren en EEUU, en particular a aquellos que provengan de regiones o países con riesgos de seguridad identificados".

Aumentan las dificultades para trámites migratorios bajo el gobierno de Trump

Esta medida "es otro intento más de esta administración de presentar sin fundamento a todos los inmigrantes como un riesgo para la seguridad nacional", criticó la directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Azadeh Erfani, entrevistada por Newsweek.

Esta suspensión podría dejar a miles de personas en un tiempo de espera indefinido en su proceso de obtener la 'green card', mientras que el gobierno de Trump está endureciendo sus medidas migratorias y sumando esfuerzos para cumplir su promesa de realizar una deportación masiva de inmigrantes indocumentados.

Entre otras iniciativas, el gobierno ultima un acuerdo para que el IRS ayude a ICE a confirmar la dirección de inmigrantes indocumentados que cuenten con una orden final de deportación, según publicó The Washington Post.

Además, USCIS propuso una política para que toda persona que solicite una ‘green card’ deba facilitar sus redes sociales para ser revisadas, lo que también afectaría a quienes ya se encuentren legalmente en EEUU y que pidan asilo, residencia permanente o naturalizarse en el país.

