Exmodelo dice que Trump la manoseó y la besó a la fuerza en un evento hace más de dos décadas

Una exmodelo afirma que fue agredida sexualmente por Donald Trump hace más de dos décadas cuando ambos veían con un grupo de amigos el US Open de tenis en un palco VIP, según contó en exclusiva al diario The Guardian .

" Estaba en sus manos y no podía salir de ellas ", añadió a The Guardian.

"Estaba como en shock", añadió. " Me sentí violada , obviamente. Pero aún no lo estaba procesando y solo intentaba volver a hablar con todos y pasar un buen rato porque, no sé, me sentía presionada a comportarme así".

Quiso denunciar en 2016

"Ahora siento que mis niñas están a punto de cumplir 13 años y quiero que sepan que no dejas que nadie te haga nada que no quieras", dijo. "Y prefiero ser un modelo a seguir. Quiero que vean que no me quedé callada, que me enfrenté a alguien que hizo algo inaceptable", manifestó.