Una corte de apelaciones levantó este viernes el bloqueo a las órdenes ejecutivas de Donald Trump que buscan poner fin al apoyo gubernamental a los programas de diversidad, equidad e inclusión.

La decisión supone una victoria al gobierno de Trump tras una serie de reveses judiciales para la agenda del presidente frente a decenas de demandas.

Los jueces de la corte de apelaciones detuvieron una orden judicial a nivel nacional del juez de distrito estadounidense Adam Abelson en Baltimore.

Así, la decisión este viernes de un panel de tres jueces da luz verde a que las órdenes de Trump se ejecuten mientras se resuelve la demanda que las impugna.

Dos de los jueces argumentaron que la iniciativa de Trump contra los programas de diversidad podría generar inquietudes sobre los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución, pero opinaron que el bloqueo generalizado del juez fue excesivo.

“Mi voto no debe interpretarse como un acuerdo con el ataque de las órdenes a los esfuerzos por promover la diversidad, la equidad y la inclusión”, escribió la jueza Pamela Harris. Dos de los miembros del panel fueron nombrados por el presidente Barack Obama, mientras que el tercero fue nombrado por Trump.

Anteriormente, el juez Abelson había concluido que las órdenes podrían violar el derecho a la libertad de expresión y eran inconstitucionalmente vagas, ya que no contienen una definición específica de diversidad, equidad e inclusión.

Los programas de diversidad, equidad e inclusión: objetivo de Trump desde el primer día

Trump firmó una orden en su primer día como presidente instruyendo a las agencias federales a rescindir todas las subvenciones o contratos "relacionados con la equidad". Después, firmó otra orden que exige a los contratistas federales certificar que no promueven este tipo de programas.

La ciudad de Baltimore y otros grupos demandaron al gobierno argumentando que las órdenes ejecutivas constituyen una extralimitación inconstitucional de la autoridad del presidente.

El Departamento de Justicia argumentó que el presidente se centraba únicamente en los programas de diversidad que violan las leyes federales de derechos civiles. Los abogados del gobierno afirmaron que la administración debería poder alinear el gasto federal con las prioridades del presidente.

Abelson, quien fue nominado por el presidente demócrata Joe Biden, coincidió con los demandantes en que las órdenes ejecutivas disuaden a las empresas, organizaciones y entidades públicas de apoyar abiertamente la diversidad, la equidad y la inclusión.

Los esfuerzos para aumentar la diversidad han sido objeto de críticas por parte de los republicanos, quienes sostienen que las medidas amenazan la contratación, los ascensos y las oportunidades educativas basadas en el mérito para las personas blancas.

Quienes las apoyan, sin embargo, afirman que los programas ayudan a las instituciones a satisfacer las necesidades de poblaciones cada vez más diversas, a la vez que abordan el impacto del racismo sistémico.

El propósito de estos programas era fomentar entornos equitativos en empresas y escuelas, especialmente para comunidades históricamente marginadas.

Investigadores afirman que las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión se remontan a la década de 1960, pero aumentaron en 2020 ante el aumento de las demandas de justicia racial.

