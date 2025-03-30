Ciudades que impulsaron el triunfo de Trump serán las más afectadas por sus aranceles, según un análisis

Video Canadá y la Unión Europea responden a los aranceles de Trump: imponen nuevas tarifas a productos de EEUU

Las ciudades estadounidenses más vulnerables a una guerra comercial con Canadá se encuentran principalmente en los estados que ayudaron a Donald Trump a regresar a la Casa Blanca, lo que indica el posible riesgo político que asume con sus planes arancelarios.

Un nuevo análisis publicado recientemente por la Cámara de Comercio canadiense detalló las áreas más dependientes de las exportaciones a Canadá: San Antonio y Detroit encabezan la lista de 41 áreas metropolitanas en todo Estados Unidos. Los hallazgos muestran que los aranceles del 25% de Estados Unidos a Canadá y las represalias canadienses podrían causar daños significativos en estados clave para la política nacional.

El análisis se realizó antes de que el presidente republicano anunciara aranceles adicionales del 25% a las importaciones de automóviles y repuestos a partir del 3 de abril.

“Las consecuencias de la escalada actual en esta destructiva guerra arancelaria no se limitarán a Canadá, por mucho que la administración estadounidense quiera aparentar”, declaró Candace Laing, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio canadiense.

"Desperdiciar decenas de miles de empleos a ambos lados de la frontera significará renunciar al liderazgo automotor de Norteamérica y, en su lugar, alentar a las empresas a construir y contratar en cualquier otro lugar. Esta subida de impuestos pone en riesgo a las plantas y a los trabajadores durante generaciones, si no para siempre", agregó.

Casi la mitad de las exportaciones de San Antonio, con sus sectores aeroespacial, automotor y energético, se destinan a Canadá. Alrededor del 40% de las exportaciones de la zona de Detroit, impulsada por la industria automotriz, también se destinan a Canadá.

Las victorias de Trump en Michigan, Pensilvania y Wisconsin fueron cruciales para su triunfo general en las elecciones presidenciales de noviembre, y Milwaukee y Pittsburgh también se encuentran entre los 10 estados con mayor exposición a una guerra comercial con Canadá.

Otras ciudades que dependen en mayor medida de las exportaciones a Canadá son Kansas City, Missouri; Louisville (Kentucky); Nashville (Tennessee); Columbus (Ohio); Chicago; y Cleveland. Todos estos estados, excepto Illinois, apoyaron a Trump en las últimas elecciones.

La guerra arancelaria de Trump

Trump impuso y luego postergó dos veces aranceles del 25% a muchos productos procedentes de México y Canadá (con un impuesto menor del 10% a los productos energéticos canadienses). Se supone que, si no los vuelve a suspender temporalmente, las tarifas a sus países vecinos entren en vigor a principios de abril.

El mandatario impuso la semana pasada aranceles del 25% a los autos y partes de vehículos importados. Este fin de semana dijo que "no le podía importar menos" que suban los precios de esas importaciones porque ello llevará, según su análisis, a un mayor consumo de vehículos fabricados en Estados Unidos.

Los líderes canadienses han advertido que Estados Unidos sufriría con precios más altos, menos empleos y un crecimiento más lento debido a la guerra comercial. Sin embargo, un análisis de Brookings Institution concluyó que el impacto económico sería más grave en México y Canadá debido a que estos países dependen más de Estados Unidos en términos comerciales.

La razón declarada por Trump para los aranceles es frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico, aunque también se ha quedado desde hace tiempo por el déficit comercial con ambos países y se ha burlado de Canadá sugiriendo que podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

