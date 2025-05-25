Qué tiene que ver con Trump el inusual discurso que el rey Carlos dará en Canadá

Video “Trump intenta quebrarnos”: el mensaje del primer ministro de Canadá tras el triunfo de su partido

Canadá quiere dejar claro ante el mundo (principalmente ante su vecino del sur, Estados Unidos) que es una nación soberana e independiente. Y para eso ha invitado a su rey a dar un discurso: Carlos III, que es el monarca de Reino Unido, el poder del que fue colonia.

Carlos llegará a Canadá esta semana con la tarea de transmitir el mensaje de que Canadá no tiene interés en ser absorbida como el estado 51 de Estados Unidos, como plantea frecuentemente el presidente Donald Trump.

Ante la insistencia de Trump de que ese debe ser el destino de los canadienses (uno de los aliados más incondicionales de Washington y uno de sus mayores socios comerciales), el primer ministro, Mark Carney, tomó la inusual decisión de pedirle al rey Carlos que este martes pronuncie el 'discurso desde el trono' para la inauguración del Parlamento en Ottawa.

El monarca británico es el jefe de Estado de Canadá, país miembro de la Mancomunidad Británica de antiguas colonias, y el discurso presenta el plan para la próxima Legislatura del gobierno canadiense, de la misma manera que lo hace anualmente el rey en Westminster en Londres.

En su reciente visita a la Casa Blanca, una semana después de ganar las elecciones, Carney soportó estoicamente la descortés insistencia de Trump de desconocer el derecho de Canadá a ser una nación independiente, al punto que le dijo “Nunca digas nunca” cuando el premier canadiense explicó que Canará “nunca” será parte de su poderoso vecino del sur.

Para marcar sus palabras, Carney invitó a Carlos a pronunciar el discurso desde el trono el martes asegurando que "Canadá tiene un firme defensor en nuestro soberano", como dijo al anunciar la visita a principios de mayo.

¿Por qué visita el rey Carlos a Canadá?

Es raro que el monarca pronuncie el 'discurso desde el trono' en Canadá. La madre de Carlos, la reina Isabel II, solo lo hizo dos veces en sus 70 años de reinado. La última vez fue en 1977.

Aunque formalmente Canadá es una monarquía constitucional y su rey es Carlos III del Reino Unido, los canadienses son en gran medida indiferentes a la figura de la corona. Sin embargo, Carney considera que le ayudará a mostrar las diferencias entre Canadá y Estados Unidos con la visita.

Carney ha afirmado que la visita del rey subraya claramente la soberanía de Canadá, aunque sea destacando que su jefe de Estado y comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas es un monarca europeo.

Al contrario, Estados Unidos siempre ha sido muy orgulloso de la revolución que hizo para independizarse de Londres. Canadá permaneció como colonia hasta 1867 y continuó a partir de entonces como una monarquía constitucional con un sistema parlamentario de estilo británico.

"Somos diferentes (…) No somos Estados Unidos. Parece simple, pero eso es lo que demuestra la visita”, declaró a la agencia de noticia AP el ex primer ministro de Quebec Jean Charest.

"No tenemos las mismas instituciones. No tenemos la misma historia. Somos un país diferente con una elección diferente en cuanto a cómo nos construimos, y el rey Carlos nos cuenta esa historia", explicó Charest.

¿Qué es el 'discurso desde el trono'?

En el discurso se describe la agenda legislativa para una nueva sesión del Parlamento. No lo escriben el rey ni sus asesores en el Reino Unido, ya que el rey funge como jefe de Estado independiente.

El rey leerá lo que le presenten el primer ministro de Canadá y su equipo. El discurso suele ser leído por el gobernador general de Canadá, que es el representante de la monarquía en la nación norteamericana y cuyo cargo constitucional es principalmente ceremonial y simbólico.

No se espera que haya referencia directa a Trump, o siquiera a Washington, más allá de definir la estrategia que planteará Carney para responder a los desafíos de la guerra comercial que el gobierno estadounidense amenaza con desatar en todo el mundo.

"Es poco probable que el rey Carlos comente directamente sobre el asunto del estado 51. Sin embargo, sus comentarios introductorios podrían incluir declaraciones generales sobre la integridad y la soberanía de Canadá", afirmó Daniel Béland, profesor de ciencias políticas de la Universidad McGill de Montreal.

El mensaje que envía la visita de Carlos a Canadá

Esta será la primera visita de Carlos como monarca a Canadá, país al que viajó 19 veces siendo príncipe de Gales, heredero al trono.

El rey ha mostrado su apoyo a Canadá en los últimos meses, incluyendo la exhibición de medallas militares canadienses en su pecho durante una visita a un portaaviones de la Marina Real Británica.

El historiador Robert Bothwell afirmó que el discurso del rey en el Parlamento "es un gesto de solidaridad e identidad que puede interpretarse como un gesto de apoyo".

Sin embargo, el nuevo embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, afirmó que no es necesario enviar mensajes.

"Estamos encantados de que el rey esté aquí (…) Hay maneras más fáciles de enviar mensajes. Simplemente llámame. Carney puede llamar al presidente en cualquier momento", declaró Hoekstra a la Canadian Broadcasting Corporation.

¿Y qué pensarán los separatistas francófonos de Quebec?

Quebec es la mayor provincia canadiense y en la que la mayoría de su población es de habla francesa al haberse establecido primero como una colonia de Francia antes de pasar a dominio británico, pero manteniendo ciertas particularidades culturales.

Desde hace décadas en la provincia ha existido un movimiento pro independencia que destaca la falta de lazos comunes con el Canadá angloparlante.

No es extraño que la monarquía británica sea impopular entre la mayoría francófona de Quebec, y algunas voces nacionalistas de la provincia han criticado la decisión del gobierno de Carney de invitar al rey a pronunciar el discurso de investidura del trono.

"Francamente, no me importa si los separatistas se enfadan por esto. No creo que a los quebequenses les importe mucho", declaró el ex primer ministro quebequense Charest. "Puede que no les guste la monarquía o lo que quieran interpretar de ella, pero las instituciones británicas nos han sido muy útiles".

