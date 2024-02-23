Cambiar Ciudad
Bukele critica a la prensa, defiende su reelección y llama al "próximo" presidente de EEUU a "identificar las fuerzas oscuras que conspiran"

Sin referirse a Donald Trump o Joe Biden, los probables candidatos en las elecciones de noviembre, Bukele dijo que el "próximo presidente" estadounidense debe "identificar las fuerzas oscuras que conspiran en su contra".

Univision y Agencias
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo un recibimiento de estrella el jueves en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde criticó a la prensa, defendió su victoria electoral y se hizo eco de teorías de la conspiración.

"Ya se están apoderando de su país. Puede que aún no lo vean pero ya está ocurriendo (...). No siempre nos damos cuenta de lo rápido que puede multiplicarse un problema", afirmó el salvadoreño en el megaevento que reúne a políticos y activistas de la derecha dentro y fuera de EEUU.

El mandatario además puso como ejemplo la metáfora de la rana hervida. "Cuando el agua hierve, ya es demasiado tarde", dijo.

La "enfermedad" de las pandillas "que había comenzado con síntomas leves fue empeorando hasta convertirse en un cáncer que parecía incurable", sostuvo Bukele, que ve "síntomas" en Estados Unidos.

Política

"Grandes ciudades en declive como Baltimore, Portland, Nueva York, por nombrar sólo algunos lugares donde la delincuencia y las drogas se han convertido en la norma casi cotidiana e incluso aceptada y promovida por el gobierno", mencionó.

"Detuvimos a los terroristas, pero tenemos que eliminar a los jueces corruptos y los abogados y fiscales corruptos" porque estaban "dejando libres" a los pandilleros, afirmó, interrumpido por los aplausos de un público enfervorizado.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes en prisión. El Salvador vive desde hace dos años bajo un estado de excepción que se ha saldado con casi 76,000 detenidos sin orden judicial, de los que más de 7,000 fueron liberados por ser inocentes.

Bukele defiende su victoria y arremete contra Soros

Bukele defendió también su polémica victoria en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas del país, donde recibió un 84% del apoyo en medio de denuncias de irregularidades por parte de la oposición.

"Tuvimos unas elecciones libres y justas y logramos una victoria arrasadora (…) el pueblo de El Salvador ya despertó y ustedes también pueden", dijo el político salvadoreño.

Durante su intervención, el presidente del país centroamericano criticó en varias ocasiones a la prensa salvadoreña, acusándola de ser "noticias falsas" y de estar recibiendo financiación del multimillonario húngaro George Soros y de las “élites globales”.

"La democracia necesita una prensa libre, pero informen sobre los hechos y no sean unos títeres de quienes los financian", señaló el mandatario.

Video Bukele critica la cobertura de Univision en una rueda de prensa tras ser reelegido presidente de El Salvador

"¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué se siente con derecho a imponer esta agenda? Déjenme decirles algo, Soros y sus compinches chocaron contra un muro de ladrillos en El Salvador", soltó, semanas después de acusarle de financiar a medios de comunicación para obstaculizar su reelección.

Soros es un blanco común de los ataques no solo de Bukele sino de varios numerosos sectores de ultraderecha, tanto en EEUU como en Europa. Anti Defamation League ha denunciado que las críticas a Soros y las teorías de la conspiración que lo señalan replican “mitos antisemitas” de larga data.

La intervención de Bukele en la CPAC, donde animó a los estadounidenses a "seguir el ejemplo de El Salvador", llega dos días antes de la del presidente de Argentina, Javier Milei.

Ambos son políticos con un fuerte tirón entre los conservadores en un momento en el que demócratas y republicanos se disputan el voto de los hispanos, que constituyen casi el 19% de la población.

Pero la estrella indiscutible de esta convención será Donald Trump, previsto el sábado. No solo tiene una enorme influencia sobre el partido sino que ha logrado moldear la CPAC hasta convertirla en un estandarte de su movimiento MAGA (Make America Great Again).

