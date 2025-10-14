Qué esperan las empresas de muebles de cocina de los nuevos aranceles de Trump que entran en vigor este martes

Los nuevos aranceles del presidente Donald Trump sobre la madera, los muebles y los gabinetes de cocina importados entraron en vigor este martes, despertando temores de que tengan un impacto en los costos de la construcción y, por tanto, aumenten la presión sobre los compradores de vivienda.

Según la Casa Blanca, los aranceles buscan impulsar las industrias estadounidenses y proteger la seguridad nacional, y amplían una serie de tarifas aduaneras sectoriales que Trump ha impuesto desde su regreso a la presidencia. La medida incluye una tasa del 10% sobre las importaciones de madera blanda y del 25% para ciertos muebles tapizados y de cocina.

A partir del 1 de enero, el arancel sobre los muebles tapizados importados aumentará al 30%, mientras que el de los gabinetes de cocina y tocadores debe subir al 50%. Sin embargo, tras su acuerdo con la administración Trump, los de Reino Unido no superarán el 10% y los de la Unión Europea y Japón tendrán un techo del 15%.

Al imponer estos nuevos aranceles, la proclamación que Trump firmó el 29 de septiembre cita la seguridad nacional y las prácticas de comercio exterior como justificación. El presidente afirmó que el secretario de Comercio descubrió que los productos de madera se utilizan en "funciones críticas" del Departamento de Defensa, "incluyendo la construcción de infraestructura para maniobras".

La proclamación de Trump añadió que la producción maderera estadounidense "sigue subdesarrollada", lo que hace que el país dependa de las importaciones.

Sin embargo, para Buddy Hughes, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés) imponer estos aranceles bajo el pretexto de la 'seguridad nacional' "ignora la importancia que tiene la vivienda para la seguridad física y económica de todos los estadounidenses".

Hughes instó a que se alcancen acuerdos que, en cambio, "reduzcan los aranceles sobre los materiales de construcción".

Cómo pueden impactar los nuevos aranceles en la construcción de viviendas

Los comerciantes de gabinetes, diseñadores de interiores y contratistas de remodelación esperan que los nuevos aranceles generen más negocios para ellos y eventualmente impulsen la producción nacional de esos productos.

Pero Hughes advirtió que "crearán obstáculos adicionales para un mercado inmobiliario ya de por sí complejo, al aumentar aún más los costos de construcción y renovación".

Video ¿Cómo afectará a tu economía el nuevo paquete de aranceles anunciado por Trump? Te explicamos



Las ventas de viviendas en Estados Unidos han sido desalentadoras en los últimos años, con las altas tasas hipotecarias y el inventario limitado, lo que ha encarecido los precios.

John Lovallo, analista del banco UBS, estima que los aranceles sobre los gabinetes y tocadores importados podrían añadir aproximadamente $280 al costo promedio de construir una vivienda unifamiliar, lo cual no es suficiente para hundir un proyecto que a menudo tiene un precio total más de 1,000 veces mayor.

Algunos empresarios afirman que planean cubrir cualquier el costo relacionado con los aranceles por ahora en lugar de aumentar los precios a los clientes.

Qué esperan las empresas de gabinetes de cocina

Aunque la Casa Blanca afirmó que los aranceles tenían como objetivo impulsar la producción nacional y proteger a las empresas estadounidenses de prácticas comerciales predatorias, algunos fabricantes de gabinetes afirman que esto será difícil porque sus cadenas de suministro son multinacionales.

John Dean, fundador de Dean Cabinetry en Connecticut, vende gabinetes que abarcan desde unidades económicas hasta modelos personalizados fabricados en su taller. Los productos importados representan aproximadamente un tercio de sus ventas, pero Dean afirmó que no espera grandes consecuencias por los aranceles.

Dos de sus proveedores, en China y Vietnam, dijeron que s ubirían los precios un 10% para recuperar parte de los costos arancelarios. Dean afirmó que no cobraría más a los clientes por ahora. Dado que la remodelación de una cocina es un gasto considerable, y con el aumento de los costos de la madera de construcción y la mano de obra, subir los precios de los gabinetes podría perjudicar la demanda, afirmó.

“Mi perspectiva personal es que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas están intentando absorber esos costos”, afirmó.

Según Jason Miller, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Michigan, es probable que los aranceles a los productos de madera tengan un mayor efecto en la selección que en los precios, ya que los importadores reducen sus pedidos para centrarse en los más vendidos y con los mayores márgenes de beneficio.

“Esto hará que los importadores sean más selectivos en las variedades que importan”, afirmó Miller. “Por lo tanto, creo que el mayor impacto se verá en la variedad de productos: los consumidores deberían esperar menos variedad”.



Linq Kitchen, una empresa del área de Los Ángeles que diseña, fabrica e instala gabinetes de cocina de estilo moderno, utiliza madera contrachapada y paneles de melamina de Asia y Europa en sus proyectos, según explicó su cofundador, Josh Qian. No existe una alternativa nacional adecuada, añadió.

“La industria de los gabinetes de cocina está altamente globalizada, e incluso los fabricantes estadounidenses dependen de materiales, herrajes y acabados importados”, afirmó Qian. “Estos aranceles pueden parecer proteccionistas, pero en realidad, suelen aumentar los costos en toda la cadena de suministro”.

Al mismo tiempo, las empresas de gabinetes que no venden productos extranjeros ni dependen de componentes importados buscan captar más clientes. Una de ellas es ACO Denver Custom Cabinetry en Denver, Colorado, que contrata a talleres Amish, Menonitas y Bautistas de la Nueva Alemania en el Medio Oeste para fabricar gabinetes a medida.

Andrea Mulkey, presidenta y cofundadora de la empresa, afirmó que su principal preocupación es si el interés por los gabinetes fabricados en Estados Unidos crecerá demasiado rápido.

“Es difícil predecir cuántos nuevos negocios podrían surgir a medida que la competencia se ve afectada”, dijo Mulkey. “Simplemente no podríamos atender a todos si la demanda aumentara repentinamente. El verdadero desafío es similar al que vimos después de la pandemia de covid, cuando todos se pusieron a trabajar a la vez y el acceso a las materias primas se volvió difícil”.