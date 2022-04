Más de 100 niños bajo el cuidado de Texas han muerto desde 2020, muestra un reporte

Los hechos están en indagaciones, pero entre ellos destacan que un miembro del personal le dio drogas a dos de las niñas a cambio de que se tomaran fotos desnudas; que hallaron medicinas de prescripción que no estaban registradas en el libro de medicamentos; que quienes quedaban de guardia nocturna no supervisaban las operaciones porque se quedaban dormidos; que las cámaras del lugar estuvieron apagadas en una oportunidad durante minutos, lo que les impidió revertir a tiempo una reyerta en una de las habitaciones y una de las niñas intentó cortarse con una horquilla; que no se les permitía tener conversaciones privadas con sus abogados o representantes, pues eran escuchadas o grabadas —y luego escuchadas— por los empleados.