Un hombre logró defenderse de un puma que lo atacó ahogándolo con sus propias manos

“Este corredor hizo todo lo que pudo para salvar su vida", dijo Mark Leslie, vocero de los parques naturales y la vida silvestre de Colorado quien informó del hecho que tiene sorprendidas a las autoridades por su rareza: no solo porque los pumas no suelen atacar a los humanos, sino porque los humanos no suelen ganar la contienda cuando se enfrentan a una fiera.