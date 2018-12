La historia detrás de la increíble, pero real, fotografía de un niño junto a dos jaguares

La escena no solo es real sino muy común para este niño cuyos padres son los directores del Jaguar Conservation Fund en Mineiros, Brasil, y quien desde que era un bebé convivió con tres cachorros de jaguar que estaban al cuidado de sus padres. "En esa época, cuando viajábamos en la camioneta para resolver cuestiones del Instituto llevábamos a nuestro hijo y los jaguares juntos. En el trayecto, muchas veces parábamos para darle el biberón a él y a los felinos, eso sucedió muchas veces", relata Leandro Silveira quien en su página Facebook e Instagram tiene imágenes iguales o más sorprendentes que la de su pequeño hijo en donde se le ve abrazado no solo por jaguares, sino por dantas, hienas y zorros.

La tranquilidad con la que el niño posa en la foto no solo es fruto de la cercanía que él ha desarrollado desde bebé con ese entorno salvaje, es también resultado de la forma en la que sus padres le han enseñado a respetar a los animales salvajes: “Mis padres me enseñaron que el miedo y el respeto son sentimientos importantes e inteligentes, porque cuando no tienes miedo y no respetas al animal, no estás respetando sus límites y, por eso, él tampoco termina respetando los tuyos", le dijo el niño en entrevista a BBC Brasil en la que dijo sentirse muy orgulloso de poder compartirle al mundo el privilegio que ha tenido en la vida al poder convivir con este mundo salvaje.