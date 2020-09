Yo supervisaba nuestro sistema de inmigración. El Presidente Trump lo ha traicionado y ha traicionado los ideales americanos.

Yo toqué y besé la lápida durante mi visita a ésta en el 2015 cuando, como subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, negocié el primer acuerdo del Departamento de Seguridad Nacional entre nuestros dos países. Era un período de grandes promesas para los cubanos y los cubano-americanos. Cuando terminé la visita a la tumba me prometí a mí mismo que un día reemplazaría las letras que faltaban y arreglaría la lápida por respeto a mi abuela y mi familia.

Hoy en día, sin embargo, las letras que faltan y la lápida rota pueden servir como símbolo del sufrimiento que el Presidente Trump le ha causado a los cubanos y a las familias en América Latina. Al deportar a los cubanos que solicitan asilo en nuestro país y rehusar otorgarles un estatus de protegido a los venezolanos en Estados Unidos, Trump inflige daño a las mismas personas que deben ser protegidas por nuestras leyes humanitarias. Su crueldad, sin embargo, no me desespera. Yo sé que hay un futuro más justo. Es el futuro de Joe Biden como nuestro Presidente.

Yo confío en la dignidad y la humanidad con que Joe Biden aplicará nuestras leyes hacia las familias cubanas y venezolanas que necesitan protección porque yo lo he visto guiarse de esta manera antes. Junto con el Presidente Obama, él respaldó al pueblo cubano - incluyendo a las familias cubanas, los empresarios, la sociedad civil y los activistas de derechos humanos - mientras trataban de potenciar a los cubanos para que libremente determinaran su propio futuro. El poder de la democracia estaba en vigor.

El Presidente Trump ha hecho retroceder a los cubanos a un estado de sufrimiento aislado y, aún más, ha removido a nuestro país de su posición de liderazgo en la región. El alejamiento del Presidente Trump del poder de nuestra democracia se refleja en su maltrato al pueblo venezolano. Hay aproximadamente 200,000 venezolanos en los Estados Unidos que no pueden regresar sin peligro a su país debido a las condiciones que encontraran allí.

La ley de los Estados Unidos provee que a estos individuos se les pueda otorgar el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status o TPS), que le permite a los individuos quedarse en los Estados Unidos cuando las condiciones en sus países no les permite regresar sin peligro debido a conflictos armados, desastres u otras condiciones adversas. Es una aplicación directa de ley diseñada para proveer alivio humanitario a los individuos desplazados. Con TPS estos venezolanos podrían trabajar y cuidar de sus familias aquí, y a través de remesas proveer ayuda a sus parientes en su país de origen.

Yo he ayudado a supervisar el sistema de asilo de nuestra nación y la administración del TPS. He negociado acuerdos de seguridad con países extranjeros y he trabajado para proteger los derechos humanos de individuos que sufren de persecución en países dentro y fuera de nuestro hemisferio. Sé cómo nuestras leyes deben ser aplicadas para ayudar a los necesitados. Donald Trump le ha dado la espalda a todo esto.