Y si Trump pierde...

La última encuesta realizada hace unos días por el independiente Centro de Investigaciones Pew le da una sólida ventaja al exvicepresidente Joe Biden sobre Donald Trump. Pone a Biden con 52 por ciento de apoyo entre los votantes registrados frente a solo un 42 por ciento para Trump faltando menos de un mes para la votación. Pero no podemos olvidar que las encuestas hace cuatro años decían más o menos lo mismo. Una encuesta de la AP del 26 de octubre del 2016 le daba a Hillary Clinton una ventaja de 14 puntos sobre Trump. Y el final no fue así.

Trump, electoralmente, sigue siendo un misterio. Hay gente que no le dice a los encuestadores por quién va a votar o que oculta su preferencia. (A esto los encuestadores le llaman en inglés non-response bias.) El mismo centro Pew explicó en un reporte por qué los encuestadores se equivocaron tanto en el 2016: "Algunos han sugerido que los encuestados sencillamente no fueron honestos sobre por quién iban a votar. La existencia de estos 'trumpistas tímidos' sugiere que votar por Trump era socialmente indeseable o mal visto".

Es muy posible que todavía siga siendo mal visto. No es sencillo defender entre amigos, en la familia o en el trabajo a una persona que ha hecho comentarios racistas y sexistas. Sea quien sea. Y Trump ha hecho muchos.

Todos estos comentarios de Trump apoyan y promueven el racismo y la discriminación. Y no hay manera de defenderlos en público. Por esto, quizás, a muchas personas no les gusta decir que votaron por Trump o que lo van a hacer el próximo 3 de noviembre. Me pregunto si, esta vez, las encuestas sí han incluido a estos "trumpistas tímidos" u ocultos.