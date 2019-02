Trump y su muro de falsedades en El Paso

Y lo que es peor, lo hizo con falsedades y exageraciones. Incluso su nuevo eslogan de campaña, utilizado en el evento de ayer, es Finish the Wall (Termina el Muro), cuando ni siquiera ha comenzado a levantarlo. Tampoco dijo que el tentativo acuerdo presupuestario anunciado anoche mismo solo le concede casi 1,400 millones de los 5,700 que solicitó para su muro.

Trump sigue utilizando la muletilla de las caravanas para perpetuar la falsa idea de que nos invaden millones de migrantes. Los que han arribado a la franja lo hacen buscando asilo en Estados Unidos, tras huir de la violencia que plaga sus países centroamericanos. Legalmente pueden presentarse en los puertos de entrada y solicitar asilo, pero la administración ha cambiado las políticas de asilo para hacerlo no solo cada vez más difícil, sino imposible.

Pero de la crisis que él ha mismo creado, separando familias y literalmente extraviando niños que todavía no son reunidos con sus padres, no dice nada. Tampoco dice que más de la mitad de los indocumentados no ingresaron por la frontera, sino por aeropuertos y otros puertos de entrada y permanecen aquí una vez expirados sus visados.