Trump, de narcisista maligno a golpista

En ambas ocasiones, Trump dejó bien claro para todo el que quisiera ver o escuchar que no se comprometería con la democracia, la cual exige un respeto solemne a las instituciones de gobierno y de la sociedad, y la aceptación de las reglas del juego electoral y sus resultados.

The New York Times, The Washington Post y CNN, entre otros medios, informan que Trump conspira con sus incondicionales para llevar a cabo un golpe de última hora que impida la llegada a la Casa Blanca del presidente electo, Joe Biden. Examina la posibilidad de declarar ley marcial, es decir, militarizar el país o por lo menos estados muy disputados donde perdió. Sin demasiada convicción o firmeza, el presidente descarriado lo negó en Twitter.