Prohibido olvidar

De manera que es importante no olvidar el pasado, sobre todo para tratar de no cometer los mismos errores. Eso va para todos los sectores involucrados, políticos y activistas. Biden tiene un Congreso demócrata, pero la historia ha demostrado que eso no garantiza apoyo demócrata absoluto a muchas medidas, y la inmigración siempre ha sido una de esas. Que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno. Que tengan presente que la comunidad inmigrante ha sido una de las más traumatizadas por el gobierno saliente de Trump y marece que se busque consenso.