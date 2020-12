No nos quisieron oír.

Eso nos llevó al choque en la conferencia de prensa en Iowa. Así ocurrió. Busqué una pausa en los comentarios de Trump, levanté la mano, dije que tenía una pregunta sobre inmigración, me paré y comencé a preguntar. Trump pretendió no verme y apuntó a otro periodista. Pero yo seguí adelante con mi pregunta. "¡Siéntate!", me ordenó tres veces. No le hice caso. "No te he dado la palabra", dijo Trump, "regrésate a Univision". Esa era la versión trumpiana del insulto racial: "Go back to your country" (regrésate a tu país).