Stephen Miller y “la decisión de Sophie”: la historia se repite.

Según el New York Times , la más reciente perversión de Miller de los valores estadounidenses implicaría ofrecerles a los padres migrantes que buscan asilo una elección binaria: aceptar voluntariamente la separación de sus hijos o renunciar a las legítimas protecciones humanitarias de sus hijos menores de edad y aceptar una especie de encarcelamiento para toda la familia. Es una proposición grosera.

Si Miller y Trump se salen con la suya, nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, por sus siglas en inglés) serán puestos involuntariamente en el papel del torturador nazi de Sophie. Y permítanme aclarar, esos agentes de CBP y ICE no son así en lo absoluto. Pasé décadas como colega y luego como jefe de estas personas en las embajadas de América Latina. Cumplí funciones dos veces en México y los vi trabajar en nuestros puertos de entrada y en la frontera intermedia para mantener la seguridad de nuestra patria. Conozco a nuestros profesionales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como personas íntegras que equilibran la empatía con los procedimientos y la compasión con la aplicación de las leyes en la frontera. Bajo una política de elección binaria, una vez más se verán obligados a alejar físicamente a criaturas desconsoladas de los brazos de sus padres desesperados, o a encerrar a familias enteras, traumatizando a los niños con una experiencia en las cárceles estadounidenses, después de que quizás ya han sufrido violencia física o sexual en sus países de origen. Tanto los migrantes desesperados como los hombres y mujeres del DHS encargados de la implementación de la elección binaria del señor Miller enfrentarán una tarea imposible, la decisión de Sophie de la actualidad.

Afortunadamente, la multitud que opina que "el país está lleno" y es partidaria de Miller y Trump ha demostrado ser tan inexperta como desalmada. La mayoría de las principales iniciativas de Trump en materia de inmigración se han visto obstaculizadas en el congreso y los tribunales. No se ha construido ni un milímetro de su muro, y Trump ahora escucha los gritos de guerra de sus partidarios nativistas. En este contexto, es casi seguro que seguirá promoviendo una inmigración legal más restrictiva, así como intentando medidas contraproducentes para frenar la migración irregular, como recortar el fomento al estado de derecho a los países del Triángulo Norte. Según se informa, otras medidas contempladas incluyen la eliminación de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, simplemente negarse a aceptar solicitudes de asilo en la frontera suroeste y nombrar un nuevo Secretario del DHS y Jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuyas motivaciones sean tan similares como para engendrar comparaciones con el oficial alemán que le ordenó a Sophie "elige uno ... o ambos mueren". Se ha vuelto trillado decir: "Nuestro país no es así". Pero no lo somos y ya lo hemos probado.