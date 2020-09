Sé lo que es vivir en una dictadura

En las últimas semanas me ha desconcertado ver y escuchar todas las mentiras diarias vertidas en la televisión nacional por nuestros propios hermanos y hermanas que repiten una y otra vez los cuentos de Donald Trump afirmando que se preocupa por nosotros. Tomemos a Máximo Álvarez, quien llegó a este país cuando era niño durante la Operación Peter Pan a principios de la década de los 60s y quien respaldó a Trump en la reciente Convención Nacional Republicana. No pude evitar pensar cómo Máximo y los más de 14.000 menores, no acompañados, enviados por sus padres para escapar de Castro y vivir en libertad habrían sido tratados si Trump hubiera estado en el poder en ese entonces.