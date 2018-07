Salvar al país de la destrucción de Trump

Creó una crisis humanitaria por gusto. Separó a niños, incluso de meses de nacidos, de sus madres y padres y todavía es la hora que no los reúne; de hecho, el viernes solicitó más tiempo para cumplir con una orden judicial para reunificar a estas familias. Se suponía que este martes 10 de julio reuniera a 102 niños menores de cinco años con sus padres. ¡Cien niños y no puede cumplir con la orden! ¿Qué pasará con los miles restantes? Al menos 46 de los padres de estos 102 niños están detenidos; 19 ya fueron deportados, y otros 19 fueron liberados pero el gobierno desconoce dónde están.

Peor aún, el diario The New York Times reportó que aparentemente los récords que establecen el parentesco entre padres y niños se extraviaron o fueron destruidos.

El relato de una madre que se reunió con su niño tras 85 días de separación ilustra la crueldad de este presidente y de sus habilitadores. El niño estaba sucio y cubierto de piojos, dijo la madre, “como si no lo hubieran bañado durante los 85 días que estuvo separado de nosotros”.

Por otra parte, los ciudadanos naturalizados también están en la mira de Trump. Se anunció que se están llevando a cabo revisiones para determinar si hubo instancias de fraude que conduzcan a la revocación de la ciudadanía. Si existe una Fuerza de Deportación, aparentemente ahora habrá una Fuerza de Desnaturalización. La pregunta es por qué hacer tan público un proceso existente de revisión para garantizar que personas no hayan obtenido la ciudadanía con identidades falsas o que hayan mentido o cometido fraude. ¿Se trata de otra forma de intimidar a los inmigrantes para que no obtengan la ciudadanía? Muchos dirán que si nada hay qué esconder, no habría problema en solicitarla; pero con base en este gobierno de intimidación, la gran interrogante es qué se considerará un error.