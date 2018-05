Preguntas para John Kelly de un Marine a otro

Quizás lo más decepcionante haya sido la letanía de falsedades que dijo Kelly acerca de que los inmigrantes actuales no quieren aprender inglés y, por lo tanto, son incapaces de adaptarse. Según varios estudios académicos, esto sencillamente no es cierto.

El general Kelly debería recordar las historias de sus abuelos acerca de INNA, que a finales de la década de 1880 y principios de 1900 significaba "Irish Need Not Apply" (Los Irlandeses No Deben Solicitar). Los empleadores simplemente no querían a los "irlandeses revoltosos". Todos los estadounidenses de segunda generación y gran parte de los de tercera generación de ascendencia irlandesa conocen estas historias.