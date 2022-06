Lo que dice una fractura de cráneo sobre la invisibilidad de los inmigrantes

Y aunque escasamente se convirtió en una nota periodística de tres párrafos y medio, no puede uno sino lamentar que no tiene siquiera la posibilidad de enlutarse porque no conoce su nombre, ni origen, ni su edad, ni su contexto afectivo, ni su oficio. ¿Tendría familia? Hijos? ¿Lo estarían esperando de este lado de la frontera? ¿Sería alguien decente? ¿Estudiado? Con antecedentes? ¿Tendría un propósito? ¿Un sueño? Cómo puede saberse si no sabemos siquiera su nombre.