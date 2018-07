Opinión: A menudo, los hispanos no figuran dentro de las investigaciones y avances médicos. Es vital garantizar que todos estemos incluidos

Mi experiencia personal en medicina comenzó cuando era estudiante de secundaria, cuando mi madre me alentó a ser voluntaria en un hospital local donde trabajaba como enfermera. Esto me brindó la oportunidad de conectarme con los pacientes a nivel personal y darme una idea de sus necesidades a una edad muy temprana.

A pesar del tremendo progreso que hemos hecho, sigue existiendo la necesidad urgente de aumentar la representación de las minorías en la investigación médica para que todas las personas, sin importar su herencia, antecedentes o estatus socioeconómico, puedan recibir un tratamiento médico diseñado teniendo en cuenta sus necesidades específicas. El Programa de Investigación Todos Nosotros ( All of Us en inglés) , de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), trata de abordar esta necesidad, y en NHMA nos sentimos orgullosos y emocionados de ser socios en este innovador programa.