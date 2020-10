Los impuestos de Trump: más que un enigma fiscal, un desafío ético

El país está perplejo. Nos hemos enterado de que casi todos pagamos más impuestos que el magnate presidente. Lo hemos sabido por una fuente que merece toda la confianza: The New York Times, cuyos bien fundamentados informes de investigación, basados en las declaraciones de impuestos de Trump, por más de una década, han demostrado que el multimillonario pagó un total de $1,500 (para ser precisos, $750 en 2016 y en 2017). Un hogar de clase media estadounidense promedio (el de enfermeras, maestros, oficiales de policía o trabajadores manuales) tributa no menos de $5,000 al año. Casi siete veces más.