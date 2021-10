Los golpes de “El Canelo”

Pero ¿hay el temor de perderlo todo? “No me da miedo”, me dijo. “Pero me preocupo por el bienestar en el futuro porque ha sido la historia de siempre… en especial en el boxeo: tienen mucho y al final se quedan sin nada… Gracias a Dios he estado haciendo mis negocios y que valga la pena todo lo que me he sacrificado en el boxeo”.