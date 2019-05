Londres pondrá a prueba la urbanidad y la paciencia de Trump

Londres- Donald Trump llegará a Inglaterra en un momento en el que aquí libran una lucha encarnizada las fuerzas de la europeización y las del narcisismo regionalista. La tensión que entre los londinenses ha provocado su inminente llegada, el próximo lunes 3 de junio, se palpa de diversas maneras. Los dirigentes laboristas no esconden su desdén por Trump. Algunos le reprochan a la monarquía el haber consentido que realice una visita de estado, la primera desde que conquistó La Casa Blanca (la anterior no tuvo esa categoría). Entre los politicos conservadores nadie se atreve a proclamar su amor incondicional por el presidente estadounidense, como hacen muchos legisladores republicanos en Estados Unidos. Pero los ultraconservadores remedan su discurso y sus gestos nacionalistas, contra los inmigrantes y contra las minorías étnicas que aquí también van en ascenso.

La visita de Trump coincide con la renuncia forzada de Teresa May como primera ministra porque fracasó en el intento de convencer a la mayoría en el Parlamento de que apoyara su versión light de Brexit. May proponía un divorcio amistoso, afectivo casi, de la Unión Europea, con menos costo político para el Reino Unido pero un alto costo económico. Su probable sucesor será uno de cinco candidatos conservadores como ella, pero con posturas más radicales sobre Brexit. Y es muy probable que Trump aproveche su visita para darle el espaldarazo al que más le convenga políticamente. O al que mejor le acaricie el ego. Ese candidato podría ser el exalcalde de Londres, Boris Johnson, un hombre de estirpe nobiliaria que nació en Nueva York de padres británicos pero renuncio hace poco a su ciudadanía estadounidense. Johnson solía ridiculizar a Trump cuando este no parecía tener posibilidades como aspirante a la presidencia. Ahora ambos se proclaman “best friends”.